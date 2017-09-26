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Жгите, Наталья Владимировна, поддавайте жару

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  • Дмитрий Гудков
  • 26.09.2017, 8:50
  • 7,630
Наталья Поклонская

Палите без разбора, Господь и Николай Второй разберут своих.

Ага, Поклонская учит Учителя снимать кино: по ее мнению, это надо делать за три дубля. И прекрасно, и правильно. Зачем долго работать над фильмами? Чем они лучше законов? И что потом удивляться, что Дума, в которой протирает юбку Поклонская, тонет в поправках к собственной "законотворческой деятельности"?

Но бог бы с ними, с законами, история-то в другом. Вы даже не представляете, насколько сильно во власти раздражение всей этой ситуацией — и испуг. Околокремлевские эксперты, чиновники и политики, вполне лояльные Кремлю, по-настоящему боятся, что вскоре у нас кризис будут отмаливать крестными ходами, а в тюрьмы сажать за ересь. И это люди, на самом деле знающие ситуацию и обладающие инсайдами, а не те, что ведут каналы в Телеграме.

В последнее время я неоднократно — от разных около- и провластных персон (имен тут, само собой, называть не буду) получал предложения: "Дмитрий, организуйте митинг против мракобесия. Нам очень неуютно. Самим-то не с руки, "Единая Россия", Кремль, а вы — оппозиция. Многие во власти вас поддержат".

Так что больше Поклонской, больше! Я-то все искал раскол элит в политике, в экономике — так нет же, вот он, прошел аккурат по прокурорскому декольте. Когда по Думе и окрестностям разнесся отчетливый запах безумия, зашевелились даже вполне лояльные чиновники и депутаты.

Постарались отсесть в сторонку, отодвинуться, дистанцироваться — в прямом и переносном смысле. Но безумие во власти тем и опасно, что заразно. И ладно, можно пережить санкции, войну, даже чуму, как учит нас Вальсингам.

Но вот "не дай мне бог сойти с ума" — этого элита-элитка по-настоящему испугалась.

Жгите, Наталья Владимировна, поддавайте жару. Вы наш крейсер "Аврора", палите без разбора, Господь и Николай Второй разберут своих.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»


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