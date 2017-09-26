Ульяна Захаренко – Барсукову: Как вы ищете моего сына? 18 26.09.2017, 8:59

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Ульяна Захаренко

Мать похищенного генерала Юрия Захаренко напрямую обратилась к начальнику минской милиции.

17 сентября 2017 года мать исчезнувшего 18 лет назад экс-министра внутренних дел Республики Беларусь Юрия Захаренко направила заявление начальнику ГУВД Мингорисполкома А.П. Барсукову, сообщает bydc.info.

Мать политика просит предоставить ей как потерпевшей по розыскному делу Юрия Захаренко информацию о проделанной оперативно-розыскными службами работе за период с 1999 года по настоящее время по розыску и установлению причастных к данному преступлению.

Напомним, что после исчезновения Юрия Захаренко по заявлению его дочери Елены ГУВД Минского горисполкома 09.05.1999 г. было заведено розыскное дело и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств исчезновения Захаренко и его местонахождения.

А спустя четыре месяца, на следующий день после исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского, «…на основании анализа сведений, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 17.09.1999 г. по факту исчезновения Захаренко республиканской прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.101 УК Республики Беларусь (умышленное убийство) (из ответа генерального прокурора республики Виктора Шеймана на официальный запрос депутатов Палаты представителей по делам, касающихся расследования дел исчезнувших в Беларуси известных политиков и журналиста Дмитрия Завадского. Запрос инициировал депутат Валерий Фролов).

Ульяна Захаренко пишет в заявлении: «На протяжении 18 лет розыска моего сына наша семья ни разу не получила ответа о ходе проведения оперативных мероприятиях по установлению обстоятельств похищения Юрия Захаренко, а также установления лиц, причастных к данному преступлению.

В 2005 году моя невестка Ольга Захаренко со своим представителем Олегом Волчеком обращались с заявлением в ГУВД Мингорисполкома, чтобы оперативные службы проинформировали о ходе розыска моего сына и об установлении причастных к его похищению лиц.

В частности, Ольгой Захаренко ставились вопросы, в связи с заявлениями следователей прокуратуры Дмитрия Петрушкевича и Олега Случака, что к похищению экс-министра МВД РБ Юрия Захаренко причастны высокопоставленные лица страны: экс-министр МВД Юрий Сиваков, экс-министр Владимир Наумов, экс-секретарь Виктор Шейман и бывший командир вч 3214 Дмитрий Павличенко. Следователи прокуратуры заявляли о возможных пытках к Юрию Захаренко. Ими была представлена информация, кто и каким способом осуществлял противоправные действия против моего сына.

14 марта 2005 года заместитель начальника УУР ГУВД Мосгорисполкома А.Н. Савицкий ответил на ее обращение, сообщив кратко, что органами внутренних дел принимаются все меры по установлению местонахождения без вести пропавшего Юрия Захаренко. На тот момент местонахождения моего сына и лиц совершивших против него противоправные действия не установлены.

Прошло 12 лет после ответа А.Н. Савицкого. За это время с нами никто из представителей ГУВД Мосгорисполкома не встретился и не представил промежуточную информацию о том, каким образом они проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств похищения Юрия Захаренко, проверялись ли на причастность к данному преступлению указанные выше должностные лица».