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Белорусский Форрест Гамп: Буду бежать, пока хватит сил

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  • 26.09.2017, 9:08
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Пастор баптистской церкви пробежит 500 км в честь 500-летия Библии при любых погодных условиях.

В этом году исполняется 500 лет Библии, изданной Франциском Скориной. Пастор протестантской церкви и по совместительству амбассадор школы бега IRUN Тарас Тельковский решил напомнить белорусам о важности христианской книги не самым стандартным способом — пробежать 500 километров за 5 дней, пишет tut.by.

— Для меня это будет ударная дистанция. Обычно бегаю 6 дней в неделю в среднем по 10 километров. А тут за 5 дней нужно преодолеть столько, сколько в стандартном режиме — за 2 месяца. Поэтому в последнее время тренируюсь более интенсивно — по 20−30 километров в день почти без выходных.

Тарас не составляет четких планов с указанием остановок: каждое утро с 26 по 30 сентября он будет стартовать на дорожке вдоль Минского моря и бежать на пределе возможностей.

— Буду пилить нон-стоп, пока хватит сил. В первый день сделаю остановку после 50 километров на горячий перекус и поход в туалет. В идеале хочу пробежать 100 километров где-то за 9 часов. В последующие дни наверняка начнутся проблемы с ногами, поэтому скорость будет падать.

«Попробую доступно донести, что Библия — жизнеизменяющая книга»

Тарас занимается бегом почти 20 лет (сейчас ему 29). Он был членом юниорской сборной Беларуси по легкой атлетике и выступал на средних дистанциях — 1,5 и 5 км. Тельковский 5 раз участвовал в полумарафонах. Кстати, на последнем Минском пришел на финиш шестым среди тех, кто бежал «пятерку». Максимальная дистанция, которая покорялась бегуну, — марафон в Петербурге (42 км — за 2 часа 37 минут).

— Я не стал профессиональным атлетом, потому что изменил жизненные приоритеты. Карьера спортсмена крутится вокруг того, чтобы доказать миру собственную ценность и значимость.

Тельковский говорит и о том, что в профессиональном спорте не ощущал достаточной поддержки со стороны Белорусской федерации легкой атлетики.

— Для финансирования сборов, серьезной подготовки, качественной экипировки у нас авансом требуют высоких результатов. А как их можно показать без финансовой поддержки? Получается замкнутый круг. Нисколько не жалею, что не остался в большом спорте.

Тарас выбрал другой путь — отучился в богословской семинарии в Лондоне (The Proclamation Trust Cornhill. — Прим. GO.TUT.BY) и решил служить людям. На прошлой неделе он подал документы на открытие евангельской протестантской церкви в Минске.

— Я принадлежу к реформатскому крылу и разделяю взгляды Жана Кальвина и Мартина Лютера. В головах белорусских обывателей есть шаблон о христианстве, сформированный на суевериях, традициях и незнании Священного писания. Некоторые даже незнакомы с основами Библии, поэтому своим забегом я хочу обратить читателей к первоисточнику.

Пастор протестантской церкви сожалеет, что на государственном уровне юбилей Библии Скорины празднуют лишь как культурный проект.

— Скорина, как и другие реформаторы, был движим духовными ценностями. Попробую доступно донести, что Библия — не просто культурная, а жизнеизменяющая книга.

В XVI столетии Франциск Скорина перевел Библию на национальный язык и дал ее в руки простым людям, чтобы они смогли прочесть главную христианскую книгу и сделать собственные выводы, говорит Тарас. Он отмечает, что 500 лет белорусское общество пережило расцвет именно благодаря библейским ценностям.

— Тогда мы испытали возрождение по всем фронтам — на уровне законодательных документов, института брака и образования. Для того чтобы понять христианство сегодня, не нужно совершать антиинтеллектуальный прыжок в неизвестность и думать, что религия, как костыль, нужна лишь людям, которые самостоятельно не могут справиться с трудностями.

«В Лондоне руководители топ-компаний тренируются до работы и потные бегут в офис»

По мнению Тельковского, философия бега очень похожа с христианской.

— Как бегуну, так и верующему человеку тяжело преодолевать препятствия, оставаясь стойким, но они видят конечную цель, — делится наблюдениями Тарас. — За последние 4 года бег стал трендом. Еще 10 лет назад окружающие смеялись, когда я бегал по Минску в лосинах. А в Лондоне даже руководители топ-компаний тренируются до работы и потом потные с портфельчиком за плечами бегут прямо в офис. Во многих фирмах есть душевые, чтобы человек мог с комфортом вернуться к делам.

Тарас пока не нашел ответа на вопрос, почему британцы занимаются спортом с большим энтузиазмом, чем белорусы.

— Там никто не мечтает завалиться после работы на диван с двухлитровой бутылкой пива. Возможно, европейцы стали еще большими гедонистами — хотят дольше наслаждаться земными радостями, поэтому беспокоятся о своем самочувствии.

Легкоатлет осознает: 500 км за 5 дней — это вызов, находящийся на переделе возможностей организма.

— Я не замахиваюсь на уникальный забег в истории человечества. Есть немало ультрамарафонцев, людей, которые стартуют в пустыне или бегут нон-стоп сутки напролет. У меня сильное сердце, правда, немного переживаю за суставы и связки: для них это мощная нагрузка.

Тарас приглашает желающих составить ему компанию на любом участке дистанции.

— 500-километровый челлендж состоится вне зависимости от капризов природы, — уверяет бегун.


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