Белорусы помогли семье из Койданово выплатить долг за коммуналку 20 26.09.2017, 9:21

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Благодаря народной солидарности дети останутся с родителями.

Семья Мокас из Койданово (Дзержинска), которая обращалась к «Белсату», так как их пятерых детей могли забрать в приют, выплатила всю задолженность. Сразу после выхода сюжета откликнулось большое количество неравнодушных зрителей, которые предложили помощь.

У родителей отбирают детей. Причина — долг за коммуналку

«Сюжет вышел в четверг, а в выходные – суббота-воскресенье – стали поступать деньги на счет, они спрашивали счет банка, куда можно перечислить деньги, было два человека, которые перечислили деньги на почту, и были люди, которые переводили деньги из России. Сумма была собрана гораздо больше, чем была нужна», – говорит Марина Мокас, мать 5 детей.

Напомним, семье придали статус социально опасного состояния, так как существовала задолженность за электроэнергию, которая составляла Br 350.

«Хочу сказать спасибо всем тем людям, которые оказали помощь в решении этой проблемы. Потому что своими силами мы бы не справились», – рассказывает Мокас.

После уплаты задолженности социальные службы начали готовить пакет документов, чтобы снять с семьи позорный статус.

«Нужно было предоставить справку, что долга нет, я ее представила. Взяла в Энергосбыте. А так решают местные власти, школы, СПЦ. Претензий ко мне ни из одной школы нет, от СПЦ тоже нет, поэтому я думаю, что на этой неделе снимут», – объясняет мать 5 детей.

После выхода сюжета также подключились чиновники, предложили Марине собрать бумаги на оказание адресной помощи, размер суммы и сроки выплаты женщина не знает, но довольна таким решением.