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Эксперт: Кадырова к Лукашенко мог направить только Путин

  • 26.09.2017, 9:25
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Приезд в Минск стал первым официальным визитом правителя Чечни за пределы РФ.

Мечты сбываются. Рамзан Кадыров, который не раз утверждал, что хотел приехать в Минск и лично встретиться с Лукашенко, уже в нашей столице. Правитель Беларуси встретил главу Чечни тепло – считай, по-братски! И более того – заявил, что видит очень серьезные тенденции к углублению отношений. По словам Кадырова, когда с ответным визитом в Чечню приедет Лукашенко – это будет самый большой праздник!

Визитом к Лукашенко Кадыров начал международную карьеру, рассказала «Белсату» Анастасия Сергеева из организации «За свободную Россию».

«Это его первый визит куда-либо за пределы России с официальными встречами, чтобы его принимали на высшем уровне».

По ее мнению, Кадыров немного отличается от всех других лидеров регионов и пытается это показывать достаточно регулярно последние пару лет.

«Так или иначе все началось с 2015 года и убийством Немцова, которое так или иначе связывают с персоной Рамзана Кадырова. Мне кажется, после этого он почувствовал перспективу роста. Кем еще может стать глава региона? Глава Чечни не может пойти в правительство, потому что не может делать шагов без разрешения Кремля и личного разрешения Путина. Если Путин не сказал ему «нет», значит – разрешил».

Приезд Кадырова может быть похож на социализацию, говорит гостья программы.

«С одной стороны его показывают не только Беларуси. Через Беларусь его показывают европейцам. Вот у нас есть Чечня, и это наша часть».

«В России все привыкли, что есть Чечня, она потребляет определенное количество денег, эти деньги не возвращаются и не будут возвращаться, но это такая плата за спокойствие и мир. Чечня – это как черная дыра, в которую проваливаются деньги россиян», – говорит Анастасия Сергеева.


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