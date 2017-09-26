Сколько Беларусь уже потратила на выплату процентов по иностранным займам 1 26.09.2017, 9:52

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Долги режима дорого обходятся гражданам страны.

По данным платежного баланса Беларуси, за I полугодие 2017 года в Беларуси было потрачено на погашение валового основного долга 1,9 млрд. USD, а на платежи по процентам и другие выплаты — 0,7 млрд. USD (без учета торговых кредитов и краткосрочных обязательств депозитных организаций), сообщает select.by.

В I полугодии 2016 года расходы на погашение основного долга были намного выше (2,3 млрд. USD), но платежи по процентам составляли такую же сумму. Так как торговые кредиты и краткосрочные обязательства составляют значительную величину, полные выплаты по процентам намного превышают указанные выше 0,7 млн. USD.

При этом сам валовой внешний долг Беларуси за шесть месяцев 2017 года достиг 39 млрд. USD, превысив внешний долг на 1 июля 2016 года на 1,5 млрд. USD, то есть на 3,9%.

Внешний долг органов государственного управления вырос на 1,9 млрд. USD и достиг 16,1 млрд. USD. В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 июля 2017 года вырос до 4 104,8 USD с 3 947 USD на 1 января 2017 года.

Национальный банк Беларуси свой внешний долг сократил за полугодие на 52,7 млн. USD — до 1,4 млрд. USD.

Внешний долг прочих депозитных организаций (без учета Нацбанка) снизился за рассматриваемый период на 567,9 млн. USD и составил 5,4 млрд. USD. В основном, это кредиты и займы (на 4,6 млрд. USD). Обязательства по депозитам составили 515,5 млн. USD, по долговым ценным бумагам — 167,7 млн. USD, обязательства по долговым инструментам в рамках межфирменного кредитования — 68 млн. USD, прочие долговые обязательства 14,6 млн. USD.

Внешний долг прочих секторов экономики Беларуси за I полугодие увеличился на 130,1 млн. USD и достиг 16 млрд. USD. Основную часть этого долга составляют торговые кредиты и авансы на сумму 7,4 млрд. USD, а также иностранные кредиты и займы на сумму 6,8 млрд. USD. Обязательства по долговым инструментам между прямыми инвесторами и предприятиями в форме межфирменного кредитования составили 1,9 млрд. USD.

Кроме внешней задолженности, у субъектов хозяйствования Беларуси имеются обязательства перед нерезидентами, которые не относятся к внешнему долгу. На 1 июля 2017 года данные обязательства достигли 17,7 млрд. USD, увеличившись по сравнению с началом года на 0,8 млрд. USD.

Прямые инвестиции из-за границы выросли на 0,7 млрд. USD и составили 17,6 млрд. USD Портфельные инвестиции увеличились на 2,4 млн. USD до 29,9 млн. USD, а обязательства по производным финансовым инструментам выросли в 5 раз — до 10,3 млн. USD.