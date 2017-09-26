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Скрепоносец из тюряги

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  • Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»
  • 26.09.2017, 9:58
  • 3,652
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Скрепа — это такая штука, которая объясняет ничтожеству, что он теперь крутой пацан.

Ну, скажите, разве кто-то удивлен, что Александр Калинин, так назывемый лидер так называемого «Христианского государства» оказался обычным бандюком, судимым за убийство, разбой и подделку документов. Думаю, никто не удивлен, ибо нормальному человеку не придет в голову устраивать поджоги из-за того, что там идет фильм, который не нравится.

Я не буду тут писать о России, которая возродила собственные виды террора — православного и российско-исламистского, этим пусть г-н Путин занимается. Разговор о том, что атмосфера России густо унавожена приглашением к насилию.

Вот этот Калинин, он что раньше делал, после того как перестал быть зеком? Он молчал, ибо место его было чуть дальше параши. Безусловно, он там где-то отмечался, и вел себя тихонько, понимая, что только рыпнется — и сразу снова на нары.

Но тут скрепа позвала в дорогу!

Скрепа — это такая штука, которая объясняет ничтожеству, что он теперь крутой пацан. Сама собою ничего не обозначающая, она обещает «крышу» за любое действие, ибо критерий ее размыт.

Гибель за Родину — это скрепа, согласитесь. Но в Конституции скрепы нет, эта вещь по-понятию, а значит любой может «прикрутить» ее к себе. Вот Калинин и прикрутил. При этом, не важно, он это сделал специально, продумав, либо неосознано — просто этот жучила вдруг понял, что есть нечто, что из уголовника делает из него святого борца за идею. И именно вот эту «скрепу», никем не описанную, никем не утвержденную и не признанную, теперь будут натягивать на себя и другие уголовники — прямые и косвенные.

Любой уголовник, ранее поджигавший машины за бабки, теперь поджигает их за идею. И поди осуди сейчас этого Калинина. Если до скрепы он был простым чмо, по которому тосковала тюрьма и совершал действия, подпадающие под уголовный кодекс, то теперь его действия подпадают под защиту Европейского суда по правам человека.

Он поджигает за святую идею, потому что оскорблены его чувства, они у него есть и он сильно страдает.

Что с этим делать?

Ничего с этим не сделать. Для того, чтобы Калинин из духоборца и правозащитника снова превратился уголовника, государство должно признать, что скрепа равна уголовке.

Что не может быть серой зоны иделогии.

Что правила общественной жизни описаны исключительно в Конституции, и больше нигде.

И, главное, что в стране нет руководящей идеологии.

Но, давайте признаем, у нас эта идеология появилась. Она не имеет названия, но:

«Матильду» объявляют кому-то нежелательной, а культурой руководит Поклонская.

Большой театр откладывает балет про Нуриева.

Министерство культуры требует ознакомиться с новым пародийным фильмом «Смерть Сталина», где и Сталина-то нет, но Мединский уже видит, как толпы каких-то новых православных коммунистов-сталинистов штурмуют кинотеатры.

Трагедия этой новой идеологии в том, что нет в ней критерия, нет правил. Просто группа сумасшедших или уголовников заявляет, что «этого не будет, потому что мы так сказали» и начинает погромы.

В мире это поведение называют «терроризмом», а у нас — скрепой.

Против терроризма восстал весь мир, а у нас это актуальная идеология атак на неугодных.

Таким государством является Иран.

И не зря уголовник Калинин заявил, что для него будущее России — это Иран, только православный.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»


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