«Сладостный вкус победы очень кружит голову» 26.09.2017, 10:11

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Белорусские королевы красоты об участии в конкурсах.

Можно бесконечно долго смотреть как горит огонь и столько же рассуждать об объективации, но множество женщин по-прежнему мечтает стать королевами красоты, пусть не мира, но хотя бы своего университета или отделения железной дороги.

Журнал The Village Беларусь спросил у победительниц региональных и узкоспециализированных конкурсов красоты, зачем им участие в подобных конкурсах и как изменилась их жизнь после вручения короны.

«Мне тогда выплатили премию, но я не знаю, куда она ушла, как, впрочем, и другие деньги»

Вероника Кособуцкая, «Мисс Интеграл» (ОАО «ИНТЕГРАЛ», Минск)

С самого детства я любила выступать на сцене. Играла в театральной студии, была ведущей в колледже, читала стихи на конкурсах чтецов, а когда видела по телевидению конкурсы красоты «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», дух захватывало. Думала: «Вот бы мне оказаться на месте этих красоток». Поэтому, получив приглашение поучаствовать в конкурсе красоты на «Интеграле», долго не раздумывала — ведь это отличная возможность реализовать свои амбиции на сцене.

Волнение перед конкурсом колоссальное, все мысли занимает подготовка. Я много думала о том, каким должен быть образ, макияж, прическа, какое стихотворение выбрать на конкурс талантов, как правильно обыграть номер, что рассказать о себе в визитке. В моей жизни присутствуют регулярные тренировки по бадминтону, спорт вообще нужен для того, чтобы отвлечься, получить эмоциональную разгрузку, но даже когда я ударяла ракеткой по воланчику, то продолжала думать о том, какое стихотворение учить, какое платье надевать. Выбрала напрокат чудесное платье, которое идеально дополнило мой юный, нежный, романтический образ. Много советовалась с мамой, которая сказала: «Ты мне уже все уши прожужжала этим конкурсом, даже не представляю, что будет, если ты не выиграешь»! Но победа не ускользнула от меня, я — «Мисс Интеграл–2017», счастливый, запоминающийся день. После победы появилась дополнительная уверенность, что все осуществимо и даже давние мечты детства могут сбыться.

Мне тогда выплатили премию, но я не знаю, куда она ушла, как, впрочем, и другие деньги.

Конкурс красоты — это отличная возможность реализовать свои мечты и амбиции на сцене. Перед конкурсом с нами работал профессиональный хореограф. Всех девочек учили правильно ходить, тянуть носочек, ставить ручку на талию, держать осанку, приподнимать подбородок, улыбаться. Есть много нюансов, как правильно и выигрышней смотреться со сцены. Вся эта сценическая суета, репетиции здорово разукрасили рабочие будни. Лично я чувствовала себя как рыба в воде, дефилировать по сцене на каблуках в вечерних платьях — это точно для меня. Мне кажется, в такие моменты все девочки чувствуют себя принцессами.

Помимо внешности оценивают и умение грамотно разговаривать, жюри задает вопросы, на которые нужно ответить наиболее развернуто, наполнить ответ различными литературными оборотами, правильно скомпоновать предложения, что оказывается не совсем легкой задачей, учитывая фактор волнения. Повезло тем, кто имеет опыт выступлений на сцене и не боится публики.

Конкурс красоты действительно помогает повысить самооценку. Но я не думаю, что неуверенные в себе девушки пойдут участвовать в подобного рода конкурсах, мне кажется, нужно быть достаточно смелой, чтобы заявиться на участие. Сладостный вкус победы очень кружит голову. Ты летаешь в облаках и чувствуешь себя самой красивой на свете. Этот титул — одно из самых радостных и незабываемых событий в моей жизни.

«Я решила сделать покупки на сайте магазина «Остров чистоты» и увидела объявление о конкурсе красоты»

Мария Крякина, «Мисс Остров чистоты»

Никогда раньше не принимала участие в подобных мероприятиях. Если честно, случилось это так: я решила сделать покупки на сайте магазина «Остров чистоты» и увидела объявление о конкурсе. Мне было жутко скучно четвертый год сидеть дома безвылазно (сейчас я мама в декретном отпуске, воспитываю двоих деток). Хотелось новых впечатлений, просто выйти из дома не на детскую площадку, а в непривычное место, познакомиться с интересными людьми, увидеть что-то новое. Вот я и решила отправить свое фото. На победу не рассчитывала вовсе, хотелось просто получить красивые профессиональные фотографии, вот и все.

Пришлось приложить некоторые усилия, но не скажу, что чрезмерные или отягощающие. Приятно было делать все! Смотреть на прекрасную руководительницу по дефиле, учиться у нее, потом дома крутиться перед зеркалом. Мало было времени на подготовку, но основы мы уловили, хотя на репетиции пришлось несколько раз повторять движения, не все получалось, так как девушки были самые обычные. Может, одна-две только до этого были связаны с модельным бизнесом, у них выходило намного лучше.

Народа я не боялась вовсе. Еще со школы и университета научилась выступать перед аудиторией. Правда, мне проще, когда в зале нет родных людей, тогда я открываюсь с новой стороны. Моя поддержка — муж и дети — приехали только к концу мероприятия, так как малышам было бы сложно несколько часов выстоять у сцены. А вот когда они приехали, ноги слегка дрожали, хотелось понравиться дочери.

Друзьям и родным об участии в конкурсе я сказала не сразу — только когда меня отобрали во второй тур. Переборола некоторую неуверенность в себе и стала всем рассказывать. Очень удивила и понравилась реакция близких: все радовались, болели, звонили, голосовали, переживали даже больше, чем я. Они вселили в меня уверенность, и как-то даже захотелось победить ради них. Дочка до сих пор под впечатлением ходит.

Я считаю, что победа досталась одной только потому, что путевка в Грецию была одна. Девушки очень красивые! Еще после первой фотосессии я пришла домой и сказала мужу: «Там такие все красивые, у меня нет шансов».

Почему конкурсов красоты так много, затрудняюсь ответить. Но, думаю, каждый из этого получает свою выгоду. Студентки, работники на предприятии, простые домохозяйки получают возможность как-то показать себя, разнообразить свою повседневную жизнь. Ведь это не профессиональный конкурс, никто не питает надежд на карьеру в будущем. А организаторам, возможно, нужна хорошая реклама, пиар, называйте как хотите. В организации это может стать частью корпоративной культуры. У нас на факультете такие конкурсы были ежегодно, чередовались только номинации «Мисс» и «Мистер»! Была традиция ходить и выбирать, например, «Мистера факультета». Мое мнение, такие конкурсы нужно проводить обязательно, если люди их ждут.

«Пригласили один раз на передачу «Утренний эспрессо» — и на этом все... к сожалению»

Алина Жучко, мама Софии Жучко — победительницы конкурса для детей «Мини-Мисс Брест–2017» и «Мисс зрительских симпатий»

Когда моя дочь приняла участие в конкурсе, ей было шесть лет. Инициатором выступила я. Для меня основным мотивом участия дочери была социализация ребенка и укрепление ее уверенности на сцене (а в будущем — и в жизни), а также среди конкуренток. Укрепление ее внутреннего стержня.

В соревнование входило три выхода: визитка, представление платья из вторсырья и дефиле в школьной форме. В ходе подготовки к конкурсу необходимо было продумать образы на каждый из выходов. Сделать костюм из вторсырья, подготовить визитку с элементом творческого номера, записать фонограммы, а также написать и выучить стихотворение для организации выхода в платье. На изготовление только одного платья у меня ушло десять дней. А еще 600 метров туалетной бумаги и около 300 мусорных пакетов.

Дочь вообще не переживала, больше была занята играми за кулисами со сверстниками. Думаю, на отсутствие страха повлиял опыт выступления на сцене ранее — она занимается вокалом. Больше переживала я — за то, чтобы в итоге все прошло так, как было запланировано.

На том конкурсе Софья взяла два титула: «Мини-мисс Брест», а еще «Мисс зрительских симпатий». В качестве приза вручили рюкзак бренда Data Kids, сертификат на приобретение одежды от бренда Panda Kids на 50 рублей, а также сертификат на поездку в любой город Беларуси.

После победы наша жизнь никак не изменилась. Пригласили один раз на передачу «Утренний эспрессо» — и на этом все... к сожалению. Очень жаль, что дальше нет никакого развития и поддержки. За участие ребенка в любом показе надо платить, как и за участие в других подобных конкурсах. Нет никаких предложений в рекламные компании. Софья рекламирует одежду Panda Kids, но это заслуга никак не конкурса, а лично моя и дизайнера данного бренда, так как ее пригласили снимать одежду для каталога задолго до конкурса.

Поднятия самооценки дочери после победы я никак не заметила. Софья — единственный ребенок, ее все балуют, холят и лелеют, поэтому она и так себя всегда чувствовала лучшей и любимой.

«В конкурсе «Мисс Речица» мне понравилось все!»

Екатерина Дубровская, «Мисс Речица–2017», «Мисс Viva Braslav–2017», финалистка «Краса Вселенной–2017»

Кто-то идет на конкурсы красоты, чтобы поднять самооценку, я же пошла на конкурс просто ради бури эмоций, которые получаешь на сцене, стоя перед огромным зрительным залом. Ну и, конечно же, корону хотелось, как и всем девушкам. Участвовать же в первом конкурсе меня уговорила моя родная сестренка Маринка, она даже на кастинг со мной пошла, чтобы я наверняка никуда не делась, за что я ей очень благодарна. Но самое-самое главное — это видеть со сцены, как улыбаются и гордятся мои родители. Это дорогого стоит! А вообще, в детстве я считала себя гадким утенком.

До материальных ресурсов во время конкурсов дело не дошло, а вот сил потрачено было много. Постоянные тренировки, репетиции, съемки, фотосессии приходилось совмещать с работой (Екатерина работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больнице – прим. авт.). Но оно того стоило! Я стала более уверенной в себе. Не то чтобы раньше моя самооценка была ниже... но тем не менее. И знаете, какое самое приятное изменение в жизни? У меня появилось много новых друзей.

Как говорят: женская дружба и зависть ходят рядом. Дамы по своей сути соперницы. Но мне показалось, что была дружелюбная обстановка, от многих услышала искрение поздравления, а с некоторыми общаюсь по сей день.

В конкурсе «Мисс Речица» мне понравилось все! Особенно номер с домашним заданием, где мы должны были продемонстрировать свои таланты! Было очень забавно: и пели, и танцевали, и реп читали. Я до последнего не знала, чем удивить, но в итоге сшила наряд беларуской красавицы и нажарила драников.

До материальных ресурсов во время конкурсов дело не дошло, а вот сил потрачено было много

Красавицы выбирались не только по внешним данным. Девушки демонстрировали свои таланты, а многие прямо на конкурсе их открывали! Также оценивалось актерское мастерство, дефиле и как подаст себя девушка на сцене.

Я считаю, что не так важно, как выглядит человек. Важнее то, как он себя чувствует. Ведь здоровый человек всегда будет выглядеть хорошо, вне зависимости от эпохи и страны.

На что потрачу заработанное? Соберу все свои призы вместе и потрачу на что-нибудь глобальное. А вот на что именно, пока не решила.

«Любая девушка, собираясь участвовать в такого рода конкурсе, должна понимать: оценка субъективная»

Маргарита Мартынова, «Мисс Гродно–2017»

Для меня главным было само участие в мероприятиях такого уровня.

Было сложно совмещать репетиции, учебу и примерки, но я такой человек, которому сложно сидеть на месте и ничем не заниматься, поэтому для меня такой темп жизни только в удовольствие.

Конечно же, после победы в конкурсе повысилось внимание со стороны журналистов, фотографов, поступают приглашения на различные мероприятия. Однако не могу не упомянуть, что любая победа подразумевает зависть и негатив. Но, как говорится, «говорят всегда те, кто за твоей спиной». А вот с девушками-участницами сложились хорошие отношения — как ни странно, но с некоторыми дружим до сих пор.

Тогда я выиграла путешествие — круиз по Скандинавским странам, из которого недавно вернулась. Хочу сказать, что благодарна за такой подарок, так как не думаю, что сама собралась бы посетить именно северные страны, ибо предпочитаю отдых в теплых краях.

Любая девушка, собираясь участвовать в такого рода конкурсе, должна понимать: оценка субъективная и для каждого существует свой эталон красоты. Но я не соглашусь, что оценка исключительно по внешности. На протяжении всей подготовки организаторы следили за нашими репетициями, как мы ведем себя в коллективе, как общаемся. Оценивались и таланты девушек. Во время конкурса нам не задавали дурацких вопросов, все были на рассуждение, требующие развернутого и абстрактного ответа.

«Мужчина обязательно должен быть высоким, красивым, с голубыми глазами»

Снежана Михейцева, «Королева Весна–2017» Витебского регионального конкурса грации и артистического мастерства и «Королева Весна–2017» Республики Беларусь

Я решила принять участие в конкурсе, так как захотелось новых впечатлений, чего-то интересного, что скрасило бы серые будни. И вот начала с конкурса «Мисс университет», потом не смогла остановиться и дошла до титула «Королева Весна–2017» РБ.

Я, конечно, потратила больше физических и моральных сил, чем материальных. Из материальных — только затраты на туфли и всякую мелочь. Но оно того стоило! Если бы надо было отдать еще больше сил, то я бы сделала это, не задумываясь и не жалея. Это самое незабываемое, что было со мной!

После победы пока ничего кардинально не изменилось, но жизнь стала намного насыщеннее и ярче. Призы были не денежные, вручали различные подарки и сертификаты от спонсоров.

К сожалению, мне пришлось столкнуться с завистью, причем не только соперниц, но и близких подруг. Они начали общаться со мной более отстраненно, не верили в меня. А когда я победила, одни вообще перестали общаться, а другие просто были рады неискренне.

Что бы я изменила в организации конкурсов красоты? Во всех конкурсах разная организация: в одних слабенькая, в других шикарная. Все зависит от спонсоров. Но, в общем, я бы ничего не меняла, только совершенствовала.

У меня всегда была высокая самооценка, но конкурс еще больше ее повысил

Нет, конкретного идеала женской красоты у меня нет, единственное — девушка должна быть ухоженной, и это уже красота. А мужчина обязательно должен быть высоким, физически развитым, с голубыми глазами, красивой улыбкой. Это мой идеал!

У меня всегда была высокая самооценка, но конкурс еще больше ее повысил. Так как это сплошное внимание мужчин, женщин и прессы. И когда тебя объявляют самой красивой студенткой Беларуси — это не может не поднять самооценку!