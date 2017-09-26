«Тузы» Лукашенко полиняли 3 26.09.2017, 10:21

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Как экономический кризис потрепал «богатых и влиятельных».

Если верить народной мудрости, то друг познается в беде. Для многих крупных белорусских бизнесменов таким другом долгое время был руководитель Беларуси.

Белорусы хорошо помнят кадры, на которых богатейшие люди страны помогают главе государства собирать урожай на его приусадебном участке, играют с ним в хоккей, катаются с ним на мотоциклах. При этом они получали кредиты на льготных условиях, а также выгодные земельные участки или государственные предприятия в собственность, пишет «Салідарнасць».

Дружба закончилась одновременно с началом в Беларуси затяжного экономического кризиса.

С 2014 года началась масштабная волна посадок крупных предпринимателей. За решеткой оказались «друзья» руководителя страны Юрий Чиж и Владимир Япринцев, близкие к власти аграрные бароны Андрей Павловский и Евгений Баскин, промышленник Александр Муравьев, а также крупные предприниматели, связанные со сферой IT – Виктор Прокопеня и Виталий Арбузов. В сентябре этого года под уголовным преследованием оказался еще один крупный бизнесмен – Юрий Аверьянов.

Когда гром грянул, крупные бизнесмены мгновенно перестали быть для Александра Лукашенко друзьями – и стали обычными дойными коровами. Значительная часть людей, фигурировавшая в списке «самых богатых и влиятельных людей Беларуси» до начала кризиса, за последующие несколько лет успела побывать под уголовным прессингом силовиков. И есть ощущение, что гораздо большее число бизнесменов предпочло откупиться по-тихому, чтобы не доводить дела до арестов.

Выводов из этой истории всего два. Во-первых, белорусским предпринимателям вряд ли стоит заигрывать с властью, надеясь на вечную и взаимную дружбу. Во-вторых, любой бизнес в рамках существующей экономической и политической системы, даже самый приближенный к верхам, может быть отобран и поделен силовыми структурами.