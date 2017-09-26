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Патриоты: Несмотря ни на что, каждый из нас будет продолжать служить Родине

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  • 26.09.2017, 10:24
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Фигуранты «дела патриотов» приняли заявление.

Как известно, 21 сентября продолжен срок ведения следствия по делу «патриотов». Шести месяцев «стало недостаточно», чтобы следственные органы убедились в абсурдности самого появления уголовного дела, пишет novychas.by.

По этому поводу 15 фигурантов «дела патриотов» приняли заявление:

«Полгода прошло с момента возникновения «дела патриотов», первые задержания по которому произошли 21 марта этого года. Мы надеялись, что заинтересованным государственным структурам хватит шести месяцев, чтобы разобраться и понять: оснований для возбуждения уголовных дел по статьям 293 ч. 3 и 287 не было и нет.

Так, дело по статье «о подготовке массовых беспорядков» (293 ч. 3) было прекращено, но вместо осмысления ошибочности возбуждения упомянутых дел, за это время ни с одного лица по делу «о незаконном вооруженном формировании» не было снято обвинение, и 21 сентября срок следствия по ст. 287 снова продолжен.

Да, мы все - фигуранты "дела патриотов" - сегодня находимся на свободе, отпущены под подписку о невыезде и неразглашении, но дело не прекращено. И неприятным "сюрпризом" стало недавнее лишение лицензии Анны Бахтиной, адвоката ключевого фигуранта дела Мирослава Лазовского, которого следствие пыталось представить лидером мифической "вооруженной организации".

Очевидно, такое решение в отношении одного из наиболее известных адвокатов страны политически мотивированное, выдержанно в духе мести за честное выполнение Анной Викторовной своих профессиональных обязанностей в качестве юриста и адвоката. Надеемся, что подобная практика не будет применена к другим адвокатам, а несправедливое решение в отношении Анны Бахтиной будет отменено.

Мы по-прежнему заявляем о своей невиновности и убеждены: как сами аресты, так и надуманные обвинения в уголовных преступлениях, ставшие основанием для "дела патриотов", - это полностью политическое решение, которое не имеет фактических оснований и связанно с неспособностью государственных структур справиться с возникшей общей напряженной политической и социальной ситуацией в стране в феврале-марте 2017-го.

Как метко отметил патриот Алексей Абрамов: "В условиях поиска госчиновниками возможности продлить время своего пребывания на должностях, они пытаются любой ценой привлечь внешние ресурсы для финансирования «стабильности» системы. В этом "шпагате" между Востоком и Западом, в шахматной партии с невидимыми нам игроками, мы оказались втянутыми в гамбит, где получили роли пешек, которыми без колебаний пожертвовали для достижения мнимых целей".

При этом, обвинения в попытке организации "массовых беспорядков", а затем - в "создании незаконного вооруженного формирования" не имеют ничего общего ни с прежней деятельностью уже давно не существующей спортивно-патриотической организацией "Белый Легион", ни с персональной деятельностью и жизнью каждого из нас, кто из-за политических игр попал под репрессии.

"Я никогда не думал, что любовь к Родине, а также воспитание и поощрение подобных качеств в других, может трактоваться как преступление. Государство пропагандирует и спорт, и здоровый образ жизни, и службу в армии ... - все то, что популяризую и я лично, и мои друзья. Так за что из нас делают преступников - за поддержку государственной политики в этих направлениях?", - отмечает Виктор Данилов.

"Как свидетельствует история, особенно в критические для страны времена именно патриоты становились ценнейшим ресурсом государства. А порицание и перекручивание на негативный образ самого понятия "патриот" противоречит базовым интересам любого государства", - считает Мирослав Лозовский.

Мы хотим поблагодарить всех, кто не поверил государственным СМИ, которые пытались сделать из нас уголовников, а также всем организациям, инициативам и лично каждому, кто оказывал помощь и поддержку и нам, и нашим семьям, жертвуя своим покоем и благополучием.

"Если бы не людская волна солидарности и помощи, объективное освещение и пристальное внимание со стороны журналистов независимых изданий, понимание и поддержка международного сообщества, прежде всего представителей посольств зарубежных стран, вероятно, мера пресечения до сих пор не была бы изменена, и достойные люди оставались бы за решеткой. И мы верим, что такая волна солидарности поможет поставить последнюю точку в этом надуманном деле - остановить его из-за отсутствием состава преступления", - подчеркивает Нина Шидловская, общественный представитель фигурантов "дела патриотов".

Мы, фигуранты «дела патриотов»,

- подчеркивая свою невиновность перед законом,

- отмечая политическую мотивированность возникновения такого дела,

- имея основания для сомнения в объективности ведения следствия, и поэтому не представляя, как долго наши личные судьбы и судьбы наших семей будут использовать в политической игре,

утверждаем следующее:

- Несмотря ни на что, каждый из нас будет продолжать дело нашей жизни - служение Родине через развитие белорусской культуры, расширение белорусского языка, укрепление национальной идентичности, отстаивание национальных интересов всеми законными способами ради укрепления и защиты конституционного строя Республики Беларусь.

Фигуранты "дела патриотов":

Абрамов Алексей, Белявский Андрей, Данилов Виктор, Дундуков Андрей, Зимницкий Александр, Ковальчук Иван, Комлик-Яматин Андрей, Лозовский Мирослав, Мороз Виктор, Новик Дмитрий, Пашкевич Тимур, Румянцев Владимир, Стрибульскую Сергей, Евдахо Алесь, Федоров Владимир.


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