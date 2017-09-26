Жители Малориты не хотят работать за гроши

Жители Малориты не хотят работать за гроши1
- 26.09.2017, 10:26
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Люди бойкотируют предложения работать в киосках «Брестоблсоюзпечати».
Продавцы не хотят работать в киосках «Брестоблсоюзпечати» в Малорите, пишет Вечерний Брест со ссылкой на районную газету «Голас часу».
До последнего времени из четырех таких павильонов был открыт лишь один, в центральной районной больнице. Это создает трудности не только с приобретением газет и журналов, но и канцелярских товаров.
По словам руководства УП «Брестоблсоюзпечать», проблема в кадрах: нет желающих работать.
Среди причин – низкая заработная плата (около 300 рублей), требования к наличию соответствующего образования и стажа работы в торговле.
Вместе с тем в отделе занятости райисполкома стоят на учете более ста безработных.