Жители Малориты не хотят работать за гроши 1 26.09.2017, 10:26

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Фото Олега КРЕМЕНЕВСКОГО

Люди бойкотируют предложения работать в киосках «Брестоблсоюзпечати».

Продавцы не хотят работать в киосках «Брестоблсоюзпечати» в Малорите, пишет Вечерний Брест со ссылкой на районную газету «Голас часу».

До последнего времени из четырех таких павильонов был открыт лишь один, в центральной районной больнице. Это создает трудности не только с приобретением газет и журналов, но и канцелярских товаров.

По словам руководства УП «Брестоблсоюзпечать», проблема в кадрах: нет желающих работать.

Среди причин – низкая заработная плата (около 300 рублей), требования к наличию соответствующего образования и стажа работы в торговле.

Вместе с тем в отделе занятости райисполкома стоят на учете более ста безработных.