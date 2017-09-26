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Жители Малориты не хотят работать за гроши

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  • 26.09.2017, 10:26
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Фото Олега КРЕМЕНЕВСКОГО

Люди бойкотируют предложения работать в киосках «Брестоблсоюзпечати».

Продавцы не хотят работать в киосках «Брестоблсоюзпечати» в Малорите, пишет Вечерний Брест со ссылкой на районную газету «Голас часу». 

До последнего времени из четырех таких павильонов был открыт лишь один, в центральной районной больнице. Это создает трудности не только с приобретением газет и журналов, но и канцелярских товаров. 

По словам руководства УП «Брестоблсоюзпечать», проблема в кадрах: нет желающих работать. 

Среди причин – низкая заработная плата (около 300 рублей), требования к наличию соответствующего образования и стажа работы в торговле. 

Вместе с тем в отделе занятости райисполкома стоят на учете более ста безработных.


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