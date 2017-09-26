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Возле резиденции президента произошла перестрелка

  • 26.09.2017, 10:35
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В результате был убит охранник правителя Филиппин.

В филиппинской столице Маниле произошла перестрелка около официальной резиденции президента Родриго Дутерте, в парке Малакананг. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines (перевод – lenta.ru).

В результате был убит охранник филиппинского лидера.

Пресс-секретарь службы безопасности главы государства Майк Акино подтвердил факт произошедшего, однако не стал сообщать подробности, уточнив, что в ближайшее время служба безопасности сделает официальное заявление.

Отмечается, что самого главы государства в тот момент, когда раздалась стрельба, в резиденции не было. В офисе Дутерте сообщили, что проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Родриго Дутерте стал президентом в мае 2016 года. Сразу после этого он развязал в стране борьбу с торговцами наркотиков. Международные правозащитные организации неоднократно обвиняли филиппинского лидера в создании так называемых «эскадронов смерти», которые участвуют во внесудебных расправах над подозреваемыми в распространении запрещенных препаратов.

По последним данным, после избрания Дутерте главой государства в операциях против торговцев наркотиками погибли более 7,7 тысячи человек, причем 2,5 тысячи из них были убиты полицейскими.


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