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Brutto выпустили новый клип на песню «Папяроска»

  • 26.09.2017, 10:38
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Белорусские рок-музыканты представили видео на песню из нового альбома «Рокi».

Белорусская панк-рок группа Brutto выпустила клип на песню из нового альбома «Рокi». Слова к песне «Папяроска» написал украинский поэт Сергей Жадан, перевод на белорусский язык сделал Андрей Хаданович.

Съемки длились в течение двух дней в Киеве. Основной локацией стала заброшенная психбольница. Сергей Жадан, который, помимо “Папяроски” написал текст к еще трем трекам из последнего альбома, рассказал:

“BRUTTO дают по-настоящему прикурить. Наиболее щемящая и пронзительная песня из нового альбома. История о счастливом детстве, из которого вырастают все наши вредные привычки. Драйвово, как и должно быть в детстве”.

В октябре этого года BRUTTO отправляются в масштабный тур в поддержку нового альбома «РОКI» по 23 городам Украины. Финалом тура станет концерт в Киеве, запланированный на 18 ноября.


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