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Казна держится на налогах

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  • 26.09.2017, 10:50
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Правительство и дальше будет делать ставку на рост поборов с населения.

Минимальный «рост» белорусской экономики изменил структуру доходов бюджета. При этом значительная часть расходов государства по-прежнему идет на поддержку села, погашение внешнего долга и содержание бюджетников, пишет neg.by.

По итогам I полугодия 2017 г. доходы консолидированного бюджета составили 14 649,4 млн. BYN, а расходы – 13 233,7 млн. BYN, что соответственно на 8,8 и 4,4% в номинальном выражении больше, чем в январе–июне 2016 г., говорится в очередном обзоре Минфина. В реальном выражении доходы увеличились на 1,7%, а расходы уменьшились на 2,4%. При этом если ВВП за 6 месяцев вырос на 1%, то отношение к нему доходов консолидированного бюджета к ВВП составило 31% (на 0,5 п.п. больше, чем год назад), а расходов – 28% (на 1 п.п. меньше).

За счет налоговых поступлений формируется 84% доходов консолидированного бюджета (см. диаграмму). Так, за 6 месяцев т.г. в бюджет поступило 12 303,6 млн. BYN налоговых доходов – на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. в номинальном выражении и на 2,6% – в реальном. Неналоговые доходы в январе–июне 2017 г. сложились в сумме 2164,6 млн. BYN (на 0,6% больше в номинальном выражении и на 6% меньше – в реальном). Таким образом, не приходится надеяться, что власти сочтут возможным сократить налоговую нагрузку. Заместить налоги в бюджете попросту нечем.

Безвозмездные поступления в I полугодии т.г. составили 181,3 млн. BYN (рост на 68,7% в номинальном выражении и на 57,7% в реальном по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.).

Формирование налоговых доходов в I полугодии т.г. на 91% обеспечено за счет 5 источников, но доля некоторых из них заметно изменилась. Правда, удельный вес НДС, как и годом ранее, составил 35,7%, зато подоходного налога – сократился с 17,3 до 17%, налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности – с 15,6 до 14,5%, налогов на собственность – с 6,9 до 6,5%. Доля акцизов, напротив, выросла с 8,7 до 9,3%, налога на прибыль – с 6,1 до 8%, хотя последняя с учетом почти 2-кратного роста налогооблагаемой прибыли предприятий могла быть и больше. Удельный вес прочих налогов (в т.ч. налога при УСН и единого налога с ИП и иных физлиц) уменьшился с 9,6 до 9%.

В структуре консолидированного бюджета 54,2% составляют доходы республиканского бюджета и 45,8% – собственные доходы местных бюджетов.

За январь–июнь т.г. расходы на общегосударственную деятельность профинансированы в сумме 3226,1 млн. BYN (24,4% всех расходов консолидированного бюджета). Из этой суммы 27,6% составили расходы на государственную и местные инвестиционные программы, которые увеличились относительно января–июня 2016 г. на 20,9% в номинальном выражении и на 13,0% – в реальном. Около 31% всех расходов на общегосударственную деятельность занимали расходы на обслуживание государственного долга, которые по сравнению с январем–июнем 2016 г. увеличились в номинальном выражении на 5,9%, а в реальном – уменьшились на 1%.

На финансирование социальной сферы (здравоохранение, физическая культура, спорт, культура, СМИ, образование, социальная политика) было направлено 6194,5 млн. BYN, из них на образование – 2595,2 млн., здравоохранение – 1907,6 млн.

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» за январь–июнь т.г. составили 1888,2 млн. BYN, или 14,3% всех бюджетных расходов, 41,5% из которых направлено на поддержку и развитие сельского хозяйства.

Значительная часть бюджетных средств направлена на выплату зарплаты и взносов (отчислений) на социальное страхование работников бюджетного сектора – 4591,3 млн. BYN (34,7% общего объема бюджетных расходов). Это в номинальном выражении на 4,5% больше, чем год назад, а в реальном – на 2,3% меньше.

На капитальные расходы направлено 11,6% всех бюджетных расходов – 1535,5 млн. BYN, что на 20,9% больше, чем годом ранее, в номинальном выражении и на 13% – в реальном.

Доходы республиканского централизованного инновационного фонда за I полугодие т.г. сформированы за счет отчислений в размере 10% от налога на прибыль, уплаченного в республиканский бюджет, и составили 34 млн. BYN, а расходы – только 7,5 млн., из них более 70% пошли на оплату услуг на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Бюджет фонда на текущий год запланирован по доходам и расходам в сумме по 93,1 млн. BYN.

Доходы фонда национального развития в январе–июне т.г. сформированы в размере 40,5 млн. BYN, в т.ч. доходы от перечисления части прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозяйственных обществ составили 33,3 млн. BYN.

Согласно Указу от 28.12.2005 № 637 расходование средств этого фонда осуществляется по решению Лукашенко. В январе–июне т.г. эти расходы составили 57,6 млн. BYN и в сумме, превышающие доходы, они профинансированы за счет остатков средств фонда прошлых лет.

Доходы республиканского дорожного фонда (распорядитель средств – Министерство транспорта и коммуникаций) за I полугодие т.г. составили 227,8 млн. BYN. Большую часть этой суммы обеспечила госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – 136,9 млн. BYN (60,1%). Плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам с системой электронного сбора оплаты составила 69,8 млн. BYN (30,6%), другие доходы – 21,2 млн. (9,3%).

Расходы республиканского дорожного фонда за январь–июнь т.г. составили 271,5 млн. BYN (с учетом направления средств из республиканского бюджета), из них расходы на содержание автомобильных дорог – 78,2 млн. BYN (28,8% расходов фонда), строительство и реконструкцию автомобильных дорог – 22,2 млн. (8,2%), субвенции местным бюджетам (за счет госпошлины) – 57,2 млн. (21,1%), текущий ремонт автомобильных дорог – 31,7 млн. (11,7%), погашение кредитов банков и выплату процентов по ним – 68,9 млн. (25,4%), капитальный ремонт автомобильных дорог – 11,7 млн. (4,3%), другие расходы – 1,6 млн. BYN (0,5%).

Доходы государственных целевых бюджетных фондов, формируемых в составе республиканского бюджета, за январь– июнь т.г. в целом составили 302,3 млн. BYN, что на 21,7% в номинальном выражении и на 13,8% в реальном больше, чем за аналогичный период 2016 г., а их расходы – 336,6 млн. – на 26,3% меньше.

Отметим, что, по данным Белстата, доля финансирования инвестиций в основной капитал за счет средств республиканского бюджета сократилась с 15,7% в январе–июне 2016 г. до 14,9% в I полугодии т.г., а их сумма – на 8,5%, местных бюджетов – выросла с 6,4 до 7,9%, а их сумма – на 19,8%. В то же время объем собственных средств организаций, направленных на капиталовложения, уменьшился на 6,2%, а их доля – упала с 43,2 до 41,7%. Однако сами инвестиции в целом были на 3% меньше, чем годом ранее. Таким образом, у государства не хватает ресурсов на поддержку экономики в прежних объемах. Но ослабить налоговый пресс, чтобы позволить бизнесу самому изыскивать средства, власти тоже не готовы.


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