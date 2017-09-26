Foreign Policy: Устаревшие системы КНДР бесполезны против ВВС США 1 26.09.2017, 11:01

Пхеньян не сможет реализовать свои пустые угрозы.

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредил, что его страна готова сбивать американские бомбардировщики, даже если они находятся за пределами воздушного пространства Северной Кореи, пишет издание Foreign Policy. Но западные военные аналитики серьезно сомневаются, что Пхеньян сможет реализовать свои "пустые угрозы", поскольку основу его вооружения составляет "устаревшая" советская техника, отмечает издание, пишет сайт newsader.com.

Пхеньян считает, что Вашингтон фактически объявил войну Северной Корее. Как передаёт Foreign Policy, об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо.

"Весь мир должен прекрасно помнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране. Поэтому у нас есть полное право принять контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они находятся за пределами нашего воздушного пространства", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Авиация ВВС США регулярно приближаются к воздушному пространству КНДР, чтобы продемонстрировать свою мощь и приверженность защите Сеула. За этими рейдами и американо-южнокорейскими учениями часто следуют "воинственные заявления" Пхеньяна, который грозится нанести удар по их участникам, отмечает издание.

Но накануне Пентагон решил "повысить ставки". Бомбардировщики B-1B и истребители F-15 подошли к восточному побережью Северной Корее ближе, чем когда-либо в XXI веке. По словам официального представителя Минобороны США Даны Уайта, эти манёвры были призваны показать, что у Дональда Трампа "есть множество силовых вариантов, чтобы разобраться с любым вызовом".

Между тем, опрошенные изданием эксперты выразили сомнение, что реальные возможности КНДР соответствуют её "пустым угрозам" и что она действительно сможет сбить американский самолёт. По их мнению, северокорейские ВВС, состоящие из самолётов советской эпохи, представляют "незначительную опасность" для США или их союзников.

"Я очень сильно сомневаюсь, что какой-либо из (северокорейских — ред.) самолётов сможет успешно тягаться с нашими истребителями. Если их самолёты нападут на наши, то у нас появится много асов", — считает военный аналитик и отставной полковник армии США, проходивший службу в Южной Корее, Дэвид Максвелл.

По некоторым оценкам, на вооружении Пхеньяна находятся тысячи советских ракет типа "земля — воздух", которые действительно могут поразить американские самолёты за пределами северокорейского воздушного пространства. Но всё это "устаревшие системы", с которыми ВВС США и союзная авиация, в том числе бомбардировщики B-1 и B-2, способны справляться.

Образец новейшей технологии — это произведённый самой КНДР зенитно-ракетный комплекс KN-06, который в этом году "усиленно нахваливал" Ким Чен Ын. Однако радиус действия этой мобильной системы, в основе которой находятся российские и китайские разработки, вряд ли превышает 100 миль и, вероятно, она не будет каким-либо образом угрожать американской авиации, полагают эксперты.

"Фактически таким образом северокорейским режим, по-видимому, пытается казаться сильным и сдержать внешние угрозы с помощью грозных, но пустых заявлений", — рассуждает научный сотрудник исследовательской организации RAND Corporation Брюс Беннет.

Последний раз Северная Корея сбила американское воздушное судно в 1994 году. В результате атаки на вертолёт армии США один из пилотов погиб, а другой был взят в плен и "под пытками" дал показания, что он вторгся на территорию КНДР. По версии Вашингтона, его военные не нарушали демилитаризованную зону, напоминает Foreign Policy.