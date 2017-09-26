закрыть
26 сентября 2017, вторник, 11:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Чечня сегодня»: Визит Кадырова в Минск носит знаковый характер

  • 26.09.2017, 11:03
  • 1,486

Как освещали встречу Рамзана Кадырова с Александром Лукашенко чеченские СМИ?

«Визит Кадырова, как лица влиятельного во внутрироссийском политическом пространстве, носит знаковый характер, демонстрирующий собирательный образ России для соседних государств, бывших советских республик, суть которого заключается в созидательном подходе. В любом случае, хороший пример для подражания другим российским главам. Тем более, что само время требует совместных усилий по преодолению последствий мирового кризиса и негативного эффекта от действий санкций», - написала газета «Чечня сегодня».

Газета отмечает, что два диктатора легко нашли общий язык:

«Два харизматичных лидера вполне естественно сумели найти, так скажем, общий язык, так как стоят на позициях государственности и патриотизма. Это не громкие слова, а отражение действенной политики в своих регионах. Время доказало эффективность тех мер, что предпринимают оба лидера в своих республиках. И, соответственно, их действия, отражая насущную потребность в сильной власти, формирует чёткие очертания перспектив, так сказать, pro et contra, как в плане исторического пути, так и общественно-политической формации. Оба лидера жёстко критикуются за внутреннюю политику, в первую очередь, либералами. Именно теми, кто, например, с большим удовольствием занялся бы распродажей России, начав «аукцион» с Курил.

Лукашенко не допустил у себя в республике Майдана по киевскому сценарию, жестко пресекая антигосударственные действия, так называемой, оппозиции, по сути – западного филиала «мягкой силы». И его действия нашли поддержку у чеченского лидера, не понаслышке знающего к чему приводят общественно-политические катаклизмы: он вырос в такое время, когда хаос и беззаконие стали нормой, и из этого нужно было выбираться. При этом, Лукашенко лавирует между центрами сил, осознавая плюсы и минусы блоковых взаимоотношений. Он не позволил превратить свою страну в базу антироссийской политики со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями как для имиджа Беларуси, так и для её экономики».

Во многом оба правителя схожи, отмечает «Чечня сегодня»:

«Это в свою очередь доказывает визит Кадырова в Беларусь. Кстати, до визита Кадырова, Чечню посетила внушительная белорусская делегация бизнесменов и промышленников, что показывает серьёзный настрой на диалог и сотрудничество с их стороны. Как говорится, «не для галочки». Естественно, их впечатления и мнения окажут влияние на характер планируемых действий в вопросе возможного экономического сотрудничества уже в ходе визита чеченской делегации в Минск. Беларусь в годы лихолетий 90-х сумела сохранить свой промышленный потенциал, опираясь на что, сумела защитить свои экономические интересы. Пример, без преувеличения, достойный уважения и изучения. Чечня нуждается в развитии промышленной составляющей экономики, без этого немыслимо будущее такой республики, обладающей большим потенциалом».


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается