«Чечня сегодня»: Визит Кадырова в Минск носит знаковый характер 26.09.2017, 11:03

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Как освещали встречу Рамзана Кадырова с Александром Лукашенко чеченские СМИ?

«Визит Кадырова, как лица влиятельного во внутрироссийском политическом пространстве, носит знаковый характер, демонстрирующий собирательный образ России для соседних государств, бывших советских республик, суть которого заключается в созидательном подходе. В любом случае, хороший пример для подражания другим российским главам. Тем более, что само время требует совместных усилий по преодолению последствий мирового кризиса и негативного эффекта от действий санкций», - написала газета «Чечня сегодня».

Газета отмечает, что два диктатора легко нашли общий язык:

«Два харизматичных лидера вполне естественно сумели найти, так скажем, общий язык, так как стоят на позициях государственности и патриотизма. Это не громкие слова, а отражение действенной политики в своих регионах. Время доказало эффективность тех мер, что предпринимают оба лидера в своих республиках. И, соответственно, их действия, отражая насущную потребность в сильной власти, формирует чёткие очертания перспектив, так сказать, pro et contra, как в плане исторического пути, так и общественно-политической формации. Оба лидера жёстко критикуются за внутреннюю политику, в первую очередь, либералами. Именно теми, кто, например, с большим удовольствием занялся бы распродажей России, начав «аукцион» с Курил.

Лукашенко не допустил у себя в республике Майдана по киевскому сценарию, жестко пресекая антигосударственные действия, так называемой, оппозиции, по сути – западного филиала «мягкой силы». И его действия нашли поддержку у чеченского лидера, не понаслышке знающего к чему приводят общественно-политические катаклизмы: он вырос в такое время, когда хаос и беззаконие стали нормой, и из этого нужно было выбираться. При этом, Лукашенко лавирует между центрами сил, осознавая плюсы и минусы блоковых взаимоотношений. Он не позволил превратить свою страну в базу антироссийской политики со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями как для имиджа Беларуси, так и для её экономики».

Во многом оба правителя схожи, отмечает «Чечня сегодня»:

«Это в свою очередь доказывает визит Кадырова в Беларусь. Кстати, до визита Кадырова, Чечню посетила внушительная белорусская делегация бизнесменов и промышленников, что показывает серьёзный настрой на диалог и сотрудничество с их стороны. Как говорится, «не для галочки». Естественно, их впечатления и мнения окажут влияние на характер планируемых действий в вопросе возможного экономического сотрудничества уже в ходе визита чеченской делегации в Минск. Беларусь в годы лихолетий 90-х сумела сохранить свой промышленный потенциал, опираясь на что, сумела защитить свои экономические интересы. Пример, без преувеличения, достойный уважения и изучения. Чечня нуждается в развитии промышленной составляющей экономики, без этого немыслимо будущее такой республики, обладающей большим потенциалом».