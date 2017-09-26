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Лидер панк-группы открыл магазин для маленьких патриотов

  • 26.09.2017, 11:09

В магазине можно будет приобрести белорусскую одежду, игрушки и книги.

Фронтмен группы AMAROKA Дмитрий Афанасенко вместе с женой основали магазин hareza.by и продают в нем белорусскую одежду, игрушки и книги.

Все товары сделаны белорусскими мастерами из белорусских материалов. Как рассказал Дмитрий Афанасенко «Свабодзе», вскоре в магазине начнет действовать полочка «тойскросинга» - там все желающие смогут оставлять игрушки, которые уже надоели, и выбирать для себя новые.


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