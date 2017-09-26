Восемь фактов о торговцах из Средней Азии, которые заставляют задуматься 26.09.2017, 11:18

Анатолий Шумченко

Фото: onliner.by

Белорусские ИП столкнулись с cерьезной проблемой.

Анатолий Шумченко — лидер республиканского общественного объединения «Перспектива». Начал работу продавцом на рынке «Динамо» 18 лет назад. Через некоторое время сам стал предпринимателем, владел несколькими палатками на рынке «Ждановичи». Сегодня бизнеса не имеет, сосредоточен на общественной работе. С Onliner.by — 7 лет.

История мегауспешного бизнеса в розничной торговле, который гости из Средней Азии уже развернули во многих райцентрах страны, будоражит всех — и предпринимателей, и рядовых покупателей. Одни радуются низким ценам и массово закупаются, порой даже на черный день, вторые подсчитывают убытки и приостанавливают свою работу.

Мы понимаем обывателей, радующихся крайне низким (иногда в несколько раз меньше) ценам, которые можно увидеть в этих магазинах. Но, говоря по правде, нас при этом удивляет, почему полтора года назад белорусский потребитель так ратовал за качество продукта, поддерживая государственную инициативу по введению сертификатов на продукцию, которые автоматически значительно увеличивали ее стоимость. Получается, что мы долго и «кровопролитно» сражались за низкие цены, доказывая, что сертификаты не так важны в сегодняшних реалиях и это приведет к повышению цен на товары, но не нашли поддержки, и пришлось работать по новым правилам. При этом как только в стране появились магазины, которые откровенно демпингуют рынок, потребитель их сразу поддержал рублем, не сильно беспокоясь о гарантии качества.

Мы даже слышим высказывания о том, что «наконец приехали иностранцы и научили белорусскую торговлю работать». Уверен, что люди, позволяющие себе подобные высказывания, даже не представляют масштабов беды, которая надвигается. Я не буду расписывать ее во всех красках, а просто перечислю некоторые факты, выводы делайте сами.

Факт первый. Цены в магазинах гостей из Средней Азии не поддаются никакому логическому объяснению. Например, вещи, которые стоят в России 28 рублей на оптовой «закупке» (конечно, при этом они обеспечены необходимыми в соответствии с белорусским законодательством документами), можно купить уже в розницу в магазинах наших азиатских коллег по 18 рублей.

Факт второй. Несмотря на протесты белорусских предпринимателей, количество магазинов, которые открываются в райцентрах и небольших городах, неуклонно растет. Мы начали бить тревогу, когда их было несколько десятков, сегодня можно с уверенностью сказать, что эта цифра превысила сотню, причем это достаточно крупные торговые объекты площадью от 100 до 400 квадратных метров.

Факт третий. Спустя месяц-два после того, как в небольшом городе появляется такой магазин, рынки, где работают белорусские предприниматели, буквально вымирают. А это значит, что десятки людей оказываются без работы.

Факт четвертый. По нашей информации, все проверки, которые проходили в таких магазинах по результатам наших обращений, всегда выявляли серьезные нарушения. В некоторых случаях доходило сразу до закрытия торговых точек. Однако, невзирая на штрафные санкции, которые очевидно должны быть массово применены к нарушителям, их бизнес продолжает расти поражающими темпами.

Факт пятый. Ни разу до этого у белорусских предпринимателей не возникало крупных разногласий с представителями зарубежных общин. Вместе с нами многие годы работают коллеги из Армении, Азербайджана, Турции, Вьетнама, Китая, Украины, России. Сейчас впервые возник пугающий прецедент. Мы хотели бы подчеркнуть, что вопросов с иностранными предпринимателями не возникало потому, что мы видели, что работаем с ними в одинаковых условиях, а если и возникали какие-то «торговые войны», то только в рамках здоровой рыночной конкуренции.

Факт шестой. Очевидно, что белорусские предприниматели, заработав прибыль, делают при этом многочисленные выплаты в пользу государства, на социальные нужды, а после в подавляющем большинстве случаев тратят заработанное тут же, на родине. Также очевидно, что львиная доля прибыли наших гостей из Средней Азии «уплывет» за границу, на их историческую родину.

Факт седьмой. Мы имеем дело с хорошо организованным и отлаженным бизнесом со стороны наших гостей: цены, номенклатура товаров и характер нарушений — одинаковые по всем регионам страны, где работают их магазины.

Факт восьмой. Наши ИП без проблем могут иметь такие же низкие цены, как и у гостей из Средней Азии, но для этого придется не уплачивать ввозной НДС в полном объеме, игнорировать сертификацию, а также значительно скрывать выручку от реализованной продукции. Чтобы было понятно, откуда берутся такие цены: у белорусских предпринимателей более 80% дохода уходит на налоговые, социальные выплаты, аренду, административные расходы по отчетности и движению финансовых средств и другие сопутствующие расходы.

Напомню, что власти при принятии решения о переводе всех в равные условия и защите отечественного производителя подчеркивали, что «черкизона» в Беларуси не будет. Из-за этого многие предприниматели не сумели адаптироваться и уходят из бизнеса. И еще много кто уйдет. Но мы видим, что эта ниша в нашей стране заполняется успешно именно теми, кто и является родоначальником «славного» эпитета «черкизон».

Если провести мониторинг настроений в предпринимательской среде, то сразу станет видно, что тысячи людей сегодня недоумевают, почему на уровне государства не предпринимаются решительные действия. Позиция, которая неоднократно доводилась до нас представителями местных властей, звучит следующим образом: «Для государства нет разницы, кто является субъектом экономической деятельности, для нас все равны». Мы готовы поддержать эту позицию, она верная. Но только в том случае, если государство действительно будет последовательно и принципиально соблюдать то, что оно декларировало нам последние годы.

В целом ситуация получается очень нездоровая и имеет, на мой взгляд, нехорошие перспективы развития. По сути, мы столкнулись с тем, что впервые в истории белорусского предпринимательства назревает противостояние представителей национального бизнеса и предпринимателей из-за рубежа. Во что это может вылиться, остается только гадать. Я же предлагаю вам просто представить ситуацию, при которой белорусские предприниматели приехали бы в Россию, Украину или, например, какую-нибудь из стран Средней Азии и открыли с нарушениями сотню магазинов с ценами, которые были бы в разы ниже рыночных.