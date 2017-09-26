закрыть
26 сентября 2017, вторник, 14:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вячеслав Глеб: Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем?

7
  • 26.09.2017, 11:35
  • 4,629
Вячеслав Глеб

Футболист прокомментировал ситуацию с отказом БАТЭ на просьбу Александра Глеба перейти в борисовский клуб.

Нападающий «Немана» Вячеслав Глеб в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5» прокомментировал ситуацию с отказом БАТЭ на просьбу Александра Глеба перейти в борисовский клуб, чтобы красиво завершить карьеру матчем с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс».

— Ничего в прессе не читал по поводу этой ситуации. Я был изначально против того, чтобы брат сам звонил в БАТЭ, напрашивался куда-то. Кто такие БАТЭ, чтобы им звонил игрок с мировым именем и напрашивался к ним? Я сказал об этом Саше, но не буду говорить, что он мне ответил. Ситуация, скажем так, бредовая, — приводит «Прессбол» слова Глеба-младшего.

БАТЭ примет «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» 28 сентября. А 7 декабря на «Эмирейтс» борисовчане сыграют с «Арсеналом» в гостях.

Лучшие годы своей карьеры шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб провел в «Арсенале».

Вячеслав Глеб также признался, что будет болеть за минское «Динамо» в борьбе за золото в чемпионате Беларуси.

— Кто станет чемпионом? Хотелось бы, чтобы минское «Динамо». Я вышел из школы «Динамо», играл там, буду болеть за них, — приводит слова Вячеслава Глеба Tribuna.com со ссылкой на программу «Время футбола» на канале «Беларусь 5».

После 23 туров чемпионата Беларуси турнирную таблицу возглавляет солигорский «Шахтер» (53 очка), следом идут минское «Динамо» (52) и борисовский БАТЭ (51). В ближайшем туре 1 октября минское «Динамо» примет на своем поле БАТЭ.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается