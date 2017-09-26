В Нью-Йорке появится ресторан «Белорусская хата» 2 26.09.2017, 12:18

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Белорусский бизнесмен будет продвигать национальную кухню в США.

Об этом «Сильным новостям» сообщили читатели в американском городе.

Это уже не первый ресторан с таким названием, который принадлежит бизнесмену. В 2011 году Марат Новиков открыл первую «Белорусскую хату» в Москве. О том ресторане писали, как о «этническо-национальном пятне на теле столицы России»: все в нем выдержано в стиле белорусской деревни столетней давности, а все сотрудники — этнические белорусы, наряженные в вышиванки.

Напомним, предприниматель Марат Новиков долгое время был тесно связан с Гомелем, поскольку владел контрольным пакетом акций кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка». Однако в 2012 году, по личному распоряжению Александра Лукашенко, контроля над белорусскими активами его лишили.