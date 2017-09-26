Как белорусам слетать в Германию – за 20 евро, а в Скандинавию – за 34 евро 1 26.09.2017, 12:38

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Подборка интересных и дешевых идей для путешествий.

Сегодня citydog.by рассказывает, как добраться из аэропорта Варшавы в центр Варшавы за 2,5 евро.

Слетайте в Германию и обратно за 20 евро

Журналисты надеяться на то, что Ryanair разберется со своими проблемами и белорусы все-таки смогут слетать в Германию дешево. Билеты за 20 евро из Вильнюса туда-обратно есть с октября по февраль. Прямо скажем: и Берлин, и Бремен – очень классные города, хотя тепло вам там точно не будет.

Или из Вильнюса в Скандинавию за 34 евро

34travel предположил, что проблемы Ryanair начались из-за массового оттока пилотов к конкурентам – авиакомпании Norwegian Air. Можем сказать только, что у Norwegian Air тоже есть не самые дорогие варианты времяпрепровождения в воздухе. Например, слетать в Стокгольм из Вильнюса и вернуться за 34 евро. И при этом всю дорогу пользоваться wi-fi.

В крайнем случае, покатайтесь по Польше за 2,5 евро

Покататься по Польше на автобусе – чем не вариант на Рождество и новогодние каникулы? Перевозчик ModlinBus думает также, поэтому устроил распродажу билетов на свои рейсы. Например, из Варшавы в Лодзь чуть больше чем за 2 евро. Но на самом деле, эта акция может работать и для трансфера из аэропорта.