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Договорной матч «Ислочь» - «Динамо» Брест организовал экс-вратарь хоккейной команды Лукашенко

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  • 26.09.2017, 12:49
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На суде всплыли новые подробности «договорняков».

Помимо широко известных подробностей договорного матча "Ислочь" — "Динамо" Брест на суде всплыли новые подробности, касательно "спонсоров" нечестного поединка.

Как сообщает «Прессбол», белорусское следствие установило, что организаторами "договорняка" стали двое россиян: футбольный агент Михаил Пузанов и бывший хоккейный голкипер Борис Тортунов.

В 2007 году этот вратарь из Челябинска выступал за минское "Динамо", а с 2009 по 2012 годы проживал в Беларуси и выступал на различных турнирах в составе хоккейной команды Лукашенко.

Для организации "договорняка" Пузанов и Тортунов привезли в Беларусь 10 000 долларов.


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