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В квартирах минских анархистов прошли обыски

  • 26.09.2017, 13:09
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Предполагается, что это связано с поисками ответственных за акцию анархистов в Ивацевичах.

Утром 26 сентября в Минске прошли обыски в квартирах, где проживают активисты анархистского движения. Предполагается, что это связано с поисками ответственных за акцию анархистов в Ивацевичах, которая прошла два месяца назад. Такую версию высказывает бывший политзаключенный Николай Дедок.

В пресс-службе КГБ корреспонденту «Свабоды» не удалось уточнить сведения. В пресс-службе минской милиции сказали, что об обысках в квартирах анархистов ничего не знают.

«Такое возможно, если учесть последние события. Власти поставили целью прижать всех анархистов, так как это одно из немногих движений, которое не покорился», - прокомментировал активист анархистского движения из Минска Вячеслав Косинеров.

По его информации, ответственность за акцию в Ивацевичах через интернет взяла «некая группа анархистов».

«Причем за эту акцию уже арестовали много людей, совершенно не причастных. Знаю о двух задержанных анархистах: в Барановичском СИЗО держат Кирилла Алексеева, а имя второго парня не знаю», - рассказал Косинеров.

По словам собеседника, после того, как в Киеве возле белорусского посольства прошла акция солидарности с белорусскими анархистами, давление на них в Беларуси увеличился.

«Даже в колониях приходят сотрудники органов к анархистам и говорят, чтобы передали на волю, что нужно прекратить акции солидарности, угрожают давлением. Это испытали уже и Вадим Бойко, и Илья Воловик, и Дмитрий Полиенко, которые сидят в колониях по сфабрикованным приговорам. Недавнее дело Романа Халилова, в квартиру которого ворвались милиционеры в масках, возможно, также было связано с акцией в Ивацевичах, ведь искали именно доказательства его причастности к этой акции », - рассказал корреспонденту «Свабоды» Вячеслав Косинеров.

Житель Минска анархист Роман Халилов днях был оштрафован Заводском судом на 20 базовых величин за неподчинение и брань в адрес милиции. В квартиру активиста во время его отсутствия ворвались люди в масках и устроили обыск, а самого Халилова, когда тот пришел домой, сильно избили.


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