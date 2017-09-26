Стала известна себестоимость iPhone 8 5 26.09.2017, 13:13

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Фото: Reuters

Эксперты провели расчеты.

Аналитики из компании IHS Markit назвали себестоимость представленных недавно iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Согласно подсчетам экспертов, базовая версия iPhone 8 c 64 ГБ памяти обходится Apple в 247 долларов - на 10 долларов дороже прошлогодней модели, пишет korrespondent.net.

Именно такую сумму "яблочная" компания платит поставщикам и сборщикам.

Что касается iPhone 8 Plus, то его цена оказалась больше - 288,08 за базовую версию. При этом себестоимость прошлогодней модели составляла 270,88 долларов.

Как отмечают аналитики, стоимость гаджетов iPhone 8 и iPhone 8 Plus увеличилась за счет камеры, а также процессора и накопителя. В частности, новый процессор Bionic дороже предшественника на 5 долларов.