Профсоюз РЭП выводит чиновников на чистую воду 26.09.2017, 13:22

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Департамент инспекции труда скрывает несчастные случаи на производстве.

Правовой инспектор профсоюза РЭП юрист Юрий Беляков рассказал praca-by.info о том, что за помощью в профсоюз обращаются работники с идентичными проблемами: с ними произошел несчастный случай на производстве, а Департамент государственной инспекции труда не счел травму производственной.

Один из таких случаев произошел с Сергеем Никитенко, пострадавшим от аттракциона «Летающая скамейка»: наниматель составил акт о том, что травма – непроизводственная, а Департамент согласился с этим утверждением. Спустя два года, после долгого противостояния суд наконец принял сторону работника – а Департамент все равно не хочет признать, что Сергей Никитенко получил травму на рабочем месте:

– Департамент даже подал кассационную жалобу на решение суда. Но я надеюсь, что суд не изменит своего решения, и через два года Сергей Никитенко наконец получит все выплаты и компенсации и сможет поставить себе протез.

Правовой инспектор рассказал о еще одном аналогичном случае:

– Появился еще один человек, с которым по точно такому же сценарию поступили в Департаменте. 9 июня работник «Минскэнерго» Александр Рагалевич сломал ногу на работе, а государственный инспектор труда составил заключение, что травма – непроизводственная. И об этом акте работник узнал уже тогда, когда была оформлена инвалидность и его уволили с работы за то, что он был на больничном четыре месяца. После этого работник и нашел в интернете информацию о профсоюзе РЭП и обратился к нам за помощью.

Юрий Беляков полагает, что действия Департамента, а именно – «закрывание глаз» на то, что наниматель считает травму непроизводственной – не случайность, а закономерность:

– Департамент не только не выполняет своих функций – он вредит! Почему до сих пор в деле Сергея Никитенко Департамент настаивает на своей правоте? У меня есть все основания полагать, что государственный орган работает так, как требует от него государство.

У государства не хватает денег на страховые выплаты, чтобы выплачивать их людям, пострадавшим на производстве. Как устроен Белгосстрах? – там разные отделы. В отделе автострахования хватает денег: туда постоянно поступают взносы. А вот в отделе страхования от несчастных случаев на производстве ситуация другая. Если с человеком случается травма, то все издержки от страховых выплат Белгосстрах потом переадресует на предприятие. А если предприятие государственное, да еще и в долгах – оно платить не хочет. И множество схожих случаев наводят на мысль о том, что это – коррупционная схема на уровне государства.

Допустим, человек стал инвалидом – его пенсия по инвалидности составляет 400 рублей. А если он получил травму на работе, то ему положена еще одна пенсия – в 300 рублей. Итого получается примерно 700 рублей: это гораздо больше, чем средняя пенсия по возрасту в Беларуси. И вот логика государства: человек и так получает 400 рублей, хватит с него. Так рассуждает высшее руководство страны, а более мелкие начальники просто выполняют поручения начальства.

Юрий Беляков считает, что таким действиям Департамента нужно противостоять:

– Как это пресечь? Я считаю, что только оглаской! И пусть привлекут к ответственности каждого инспектора, составившего акт о том, что производственная травма является непроизводственной.