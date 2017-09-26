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Доллар дорожает вторые торги подряд

  • 26.09.2017, 13:33
  • 1,178

На торгах 26 сентября белорусский рубль, как и накануне, ослаб к американской и российской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0086 рубля (0,37%) и составил 2,3008 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0059 рубля (0,3%) и составил 1,9453 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0107 рубля (0,32%) и составил 3,3825 белорусского рубля за 100 российских).


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