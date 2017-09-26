Завтра будет до +19 градусов 1 26.09.2017, 14:25

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В среду в Беларуси осадков не ожидается.

27 сентября погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над северо-западными районами России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами слабый туман, сообщает Гидромет.

Ветер восточный умеренный. Температура воздуха к утру понизится до +2..+9°С, по востоку в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура воздуха во второй половине дня повысится до +13..+19°С. Атмосферное давление существенно не изменится.