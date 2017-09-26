Бизнесвумен из Литвы: Дома в неделю получала столько, сколько в Беларуси – за месяц 8 26.09.2017, 14:43

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Литовка приехала в нашу страну, чтобы перестать работать «на дядю» и открыть собственное дело.

Литовка Янина Палюлите живет в Минске уже 2,5 года. Приехала к нам целенаправленно — вести бизнес. Сегодня у женщины свое небольшое дело. Она владелица передвижной кофейни «Сoffee Jiff». Как сама Янина ее ласково называет — «стаканчика», пишет tut.by.

— Самое литовское блюдо — это цепеллины, но я даже не представляю, как их делать! Кулинар из меня так себе, поэтому предлагаю попробовать блины со шкварками и сметаной. Именно такую подачу я в Беларуси ни разу не встречала, хотя литовская и белорусская кухни очень похожи. Например, то, что у вас называется драниками, у нас — блинами по-жамойтски.

По признанию героини, обычно она готовит дома что-то простое — нет времени, чтобы тратить его у плиты.

— В давние времена для таких блинов литовцы взяли бы очень жирное сало, но я люблю как раз такое, чтобы было немного мяса. Мне кажется, так вкуснее!

«Все уезжают на Запад, а я — в другую сторону»

— Из Литвы уехала еще в 1999-м. Раньше, до того, как приехать сюда, я работала на дорогих яхтах в США. Причем на достаточно хороших должностях, руководящих. Не очень хочу вспоминать ту работу, она у меня уже вот тут сидит, — Янина делает характерный жест у горла.

Единственное, что собеседница поняла после жизни в Беларуси, так то, что ей очень повезло с людьми, с которыми она в те времена работала.

— Это были простые люди, хотя они могли бы и хвастаться: у них и самолеты есть, и острова, и яхты собственные. При этом у таких людей отношение ко мне было куда лучше, чем у части местных «начальничков», которые считают, что перед ним все должны на колени встать.

Свою карьеру Янина строила по наитию.

— Такого, чтобы я долго чем-то занималась… — задумывается героиня, — наверное, и не было. Только мелочи вроде подработки в баре во время учебы в университете. Я это не считаю, так все студенты делают. Еще была директором по качеству в деревообрабатывающей фирме, но это уже сто лет назад было.

Кофейный бизнес Янина планировала открыть еще в Литве. После жизни в США, героиня вдохновилась успехами известной мировой сети, и тоже решила попробовать себя в этом деле. Правда, пока взвешивала все «за» и «против», в Вильнюсе уже появилось слишком много конкурентов. Родились мысли о переезде.

— Из стран СНГ я раньше была только в России, в Санкт-Петербурге. Раз или два — не помню. И меня этот регион очень интересовал. Сначала хотела ехать в Москву, но потом решила все же сюда. Белорусы меня не понимают: все уезжают на Запад, а я — в другую сторону.

— Может, у меня наоборот появился азарт, потому что все сразу стали говорить: «Ой, да что ты, не надо, только не туда!» А почему нет? — недоумевает Янина. — Ведь здесь тоже люди живут. Есть те, кто живут плохо, есть те, кто хорошо. Но так в каждой стране.

«При всем уважении к белорусам, ваш паспорт я не хочу»

Сравнивая белорусскую столицу с Вильнюсом, Янина отмечает, что не думает, как белорусы, будто Минск — «деревня».

— Вы пройдите в любое время в районе Немиги или где-то еще в центре — так там же жизнь кипит! Да что там в центре, взять даже любой спальный район. Раньше я жила в Малиновке, так, когда в 12 ночи выходила на балкон, под окнами была толпа людей! В Вильнюсе никогда такого не увидишь.

При этом, говорит героиня, в Беларуси очень безопасно.

— В Вильнюсе я бы не рискнула выйти на улицу после наступления темноты, если говорить о каких-то не центральных районах. А тут нормально! Правда, я в Вильнюсе не была уже давно: с того самого 99-го года приезжаю только на время отпуска. Я всегда шучу, что белорусы уже знают Вильнюс лучше меня. Когда слушаю радио, нередко узнаю о тамошних скидках! Тогда сразу же пишу друзьям из Литвы, куда нужно идти закупаться на этих выходных. Однажды зашла в Ozas (один из ТЦ в Вильнюсе- прим. TUT.BY) — так вокруг одна русская речь!

Собеседница добавляет, что в жизни в Беларуси есть и минусы: чтобы открыть бизнес здесь, нужно попотеть.

— Сейчас, оглядываясь назад и вспоминая, через что я прошла, думаю: «Решилась бы я начать все это сначала?» — и, честно говоря, вряд ли, — смеется Янина. — У вас очень много бумажной волокиты. Чтобы открыть бизнес, я шла, шла, шла и все равно возвращалась к исходной точке — это было как хождение по кругу. Пока дойдешь до конца, уже ничего не хочется.

Для открытия белорусской визы, как оказалось, тоже нужно повозиться с документами.

— Я приносила документы, потом чего-то не хватало. Доставала нужное, а, когда приносила, мне говорили, что это уже не надо. Мне говорили: «Кто вам сказал, что надо? Надо совсем другое!» — вспоминает собеседница. — В один момент я просто заплатила специальной фирме, и они мне все сделали.

«Главное, чтобы продукт был сделан с душой»

Впрочем, с бизнесом хватает своих нюансов.

— Странно, что у вас в сфере общепита невозможно попасть на мероприятие, если там уже кто-то «стоит». Я считаю, и во всем мире так, что у посетителя должен быть выбор: пойдет он ко мне или к кому-то еще. Это гости должны выбирать, где они хотят поесть.

Янина уверена, что важно дать человеку возможность сделать выбор между несколькими точками общепита, ориентируясь на определенный параметр — цена, качество или обслуживание.

— Сама я делаю ставку на качество и обслуживание. Не сказала бы, что цены у меня самые низкие. По сравнению с западными странами, в Беларуси все еще не лучший сервис. А мне импонирует идея, что клиент всегда прав. Нравится, когда заходишь в заведение — и тебе все улыбаются искренне.

Сейчас Янина готовит кофе сама. Как признается героиня, когда открывала бизнес, до кофемашины ни разу в жизни не дотрагивалась.

— Мой первый выезд… Честно, это был ужас, просто ужас! Но ничего: потом научилась. Буквально часик меня обучал профессионал, дальше — смотрела уроки на Youtube, много пробовала, ездила на фестивали, посещала тематические события. Теперь гораздо больше разбираюсь.

Героиня признается, что не любитель говорить о деньгах, в том числе и касательно бизнеса.

— Как я и говорила: сложно судить, хорошо тебе или плохо. Образно говоря: раньше я получала за неделю столько же, сколько сейчас в Беларуси — за месяц. Но мне интересно развивать свое дело!

Литовка согласна с тем, что белорусы держатся за свою «стабільнасць», и готовы всю жизнь ходить на нелюбимую работу.

— И вроде не глупый человек, и мечты есть — так возьми ты и попробуй изменить жизнь! Я вот, когда переехала, вообще оставила все и вышла в никуда. Ничего: села, подумала, как начать, с чего начать. Конечно, не было легко, но всем проще получать по два «миллиона», зато каждый месяц.

— Да, я все еще не супербариста — нарисовать вам рисунок на пенке я не смогу. Те же хот-доги для меня сделать куда проще. Но главное, что молочная пенка получается-то, и хорошая! Мне кажется, главное, что кофе делается с душой — оттого он вкуснее. Приятно, когда люди подходят к моему «стаканчику», потому что в прошлый раз кофе им понравился.

«Из Беларуси жалко уезжать»

— Видите, мы сделали всего ничего, а потратили два часа, — говорит Янина. — Такие блины я себе делаю, если за компьютером можно заняться чем-то не очень серьезным. Тогда я время от времени отвлекаюсь и переворачиваю блины. Здесь ведь очень важно жарить их долго, на маленьком огне, — так получается вкуснее.

Героиня отмечает, что несмотря на ее любовь к постоянным переездам, покидать Беларусь она пока не планирует.

— Хотелось бы больше расширить свой бизнес. Пока еще я не достигла всего, чего хотела. Так что, это моя «вина» в том, что я засиделась, — иронизирует Янина. — А еще в Беларуси очень приятные люди: доброжелательные, всегда помогают. Я была во многих странах — везде хватает разных хороших людей. Но здесь все-таки большинство таких. Как-то даже жалко уезжать.