Белорусы готовятся к Маршу рассерженных белорусов 2.0 2 26.09.2017, 15:04

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Акция протеста станет ответом на возвращение декрета №3.

Белорусский Национальный Конгресс объявил о проведении Марша рассерженных белорусов 2.0, который состоится 21 октября на Октябрьской площади Минска. Белорусы считают, что акция протеста станет ответом на возвращение властями декрета о «тунеядцах»:

«Конец зимы — начало весны 2017 года прошли под знаком «Маршей нетунеядцев». На улицы вышли не только политики, но и тот самый простой народ. Власти уступили частично: уплаченный налог многим решили вернуть, декрет приостановить, но не отменять. С марта чиновники работают над обновленной версией документа», - написал в своем «Фейсбуке» активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк.