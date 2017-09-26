Минчане заметили ондатр в Слепянке 2 26.09.2017, 14:57

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Фото: Екатерина Ткаченко/Facebook

Жители микрорайона приходят кормить хлебом необычных для столицы животных.

На днях минчане заметили ондатр в Слепянской водной системе.

Минская журналистка Екатерина Ткаченко была в гостях у подруги в районе улицы Долгобродской и по пути через Слепянскую водную систему заметила ондатру и сделала пост в «Фейсбуке».

«Утки плавают там совершенно спокойно. Ондатры вообще лягушками питаются, но тут он «обытятились» и едят батон. Я видела одну, но местные говорят, что там целое семейство и даже есть дети. Жители приходят полюбоваться и посмотреть на животных», — рассказала нам женщина.

Фото: Екатерина Ткаченко/Facebook

Под постом другие люди рассказывают, что замечали ондатр и на Славинского.

— Яны нармальна зімуюць, бо дзе-нідзе ў Свіслач зліваецца гарачая вада. Рыба ёсць, бо яе людзі не ядуць і асабліва ня ловяць. Я бачыў на канале ў раёне Славінскага.

Местные видят животных часто, живут они под трубой. А Екатерина переживает, что с ними будет дальше, и не станут ли на них охотиться.