«Это мечта, на которую нужно работать» 2 26.09.2017, 15:15

Как белоруска Полина Данилевич играет в польском профессиональном регби-клубе.

Современное Регби – контактный вид спорта, который возник в XIX веке в Великобритании. Англия стала прародительницей регби-15, Шотландия – регби-7. Регби – это командная игра, в которой задействованы все части тела, в том числе и мозг. Она требует быстрых и чётких решений, от которых зависит конечный результат. В 2009 году регби-7 стал Олимпийским видом спорта, что дало толчок к его популяризации по всему миру. Так, в нашей стране появились первые женские команды по регби, одна из которых базировалась в Бресте. «Трибуна» встретилась с брестчанкой Полиной Данилевич, которая уехала играть за краковский клуб «Juvenia». Она рассказала нам о том, что для неё регби, о чемпионате Польши и планах на будущее.

С чего все начиналось

Я училась в школе № 9, затем в Лицее №1 им. А.С. Пушкина. В 2010 году поступила в БНТУ. Дела в университете шли хорошо, но через два года мне захотелось перемен, и я переехала в Краков. Там я поступила в Ягеллонский университет на факультет международных отношений.

В 2014 году я приехала в Брест, чтобы обновить визу. Здесь встретилась со старой подругой, которая спешила на тренировку по регби. Мне стало интересно, и я пошла с ней. Кирилл Маслаков тогда тренировал мальчишек по пляжному регби. Такая разновидность спорта отлично подходит для новичков. Кроме меня на тренировке было всего 4 девчонки.

После пары недель занятий мы выступили на соревнованиях в Бресте. Тогда кроме мужских команд приехала только одна женская команда «Гражданочка» (Минск). Других попросту не было. Мы, конечно, проиграли, но выступили достойно и начало было положено. В сентябре часть девочек из нашей команды ушла на учёбу, а я продолжала ходить с парнями на тренировки целый месяц. У меня занятия начинались с октября. В регби меня задержало отсутствие стереотипов, важность стойкого характера и возможность оставаться верным себе. Ко мне отнеслись со вниманием, и я тренировалась на равных с парнями три раза в неделю.

До регби я занималась единоборствами и конкуром, раньше в школе были секции волейбола и баскетбола, поэтому сложностей с новым увлечением не возникло и я плавно влилась в тренировочный процесс. Плюс ко всему мне невероятно повезло с первым тренером, что очень важно. Кирилл заразил меня своим энтузиазмом, и сейчас, когда я в Беларуси, я всегда тренируюсь у него.

Месяц тренировок прошёл, и мне нужно было возвращаться в Краков. Кирилл сказал, что у него есть хороший друг из Грузии, который на тот момент играл по трансферу за клуб «Juvenia». Он предложил познакомить меня с ним, я согласилась. Мы с брестской мужской командой (тогда ещё Hardcore Reds) поехали в Краков. Парни поучаствовали в тренировке мужской команды, я провела первую тренировку с новым клубом, и она прошла удачно. Я поняла, что не сильно отстаю по знаниям от остальных спортсменок. Так я и осталась играть в этом клубе.

«Juvenia», чемпионат Польши, тренировки

Клуб «Juvenia» был основан в 1906 году как футбольный. Через пару лет добавилось большое количество секций. А в 1973 году появилась мужская команда по регби. Теперь на базе клуба работают мужская, женская, юниорская, кадетские и детская секции. Есть даже группа, в которую водят совсем ещё маленьких детей-грудничков. Сейчас в Польше уделяется большое внимание к тому, чтобы люди занимались регби с самого детства . В школах, помимо волейбольных, футбольных и баскетбольных мячей, есть и мячи для регби.

В Польше насчитывается 16 женских, команд, среди которых 14 участвуют в чемпионате страны. Распределение команд постоянно меняется. Например, в предыдущем сезоне появилась Лига «А» и «B». В лиге «А» было 5 команд, среди которых наша, в «B» – все остальные. Однако недавно всё опять поменялось, и сейчас появилась экстра-лига и первая лига.

В экстра-лиге участвуют четыре лучшие команды. В первом чемпионате этого сезона мы доказали что наше место там. Игры проходят осенью и весной-летом, по 4-5 в каждом сезоне. Зимой и летом перерыв в чемпионатах. В это время проходит межсезонная подготовка, которая гораздо сложнее, чем сезонный период: мы должны показывать геометрический прогресс. На каждый турнир мы едем в другой город Польши и отыгрываем целый турнирный день. Команды играют друг с другом с 09:00 до 17:00. Так устроены чемпионаты по регби-7 в любой стране.

Одна игра длится 14 минут, что не позволяет быстро устать. Однако есть минус в больших перерывах между играми. Мышцы успевают остыть, и заново требуется каечственная разминка перед выходом на поле.

«Juvenia» – профессиональный клуб. Парням, которые находятся на трансфере, платят зарплату. Но девочкам не платят ничего, в Польше пока не сильно ценят женское регби. Выходит так, что занимаемся спортом мы профессионально, но ничего за это не получаем. Поэтому все в нашей команде работают либо учатся и стараются организовать свое время. В Польше только один полноценный профессиональный мужской клуб – «Будовляни» из города Лодзь. У них всё построено на спонсорстве, и ребятам платят за игру и тренировки. Поэтому они могут посвятить каждую минуту своей жизни регби и не задумываться о том, как прокормить семью. Это, конечно, мечта. В таких условиях сложно удивляться тому, что они чемпионы.

Я играю в первом составе и тренируюсь шесть раз в неделю. 4 дня регби, один день командная беговая тренировка, и ещё добавляю кроссфит, дополнительную тренировку на мобильность. Помимо этого, каждая девочка из формации атаки должна набегать определенное количество километров в неделю. По времени занятия длятся от двух часов.

Хотя травматичность в регби такая же, как и в каждом профессиональном спорте, но неподготовленность, плохая разминка, неправильная техника – это всё факторы, приводящие к травмам. Характерные для девушек – сломанные пальцы, ключицы, травмы связок колена. Поэтому мы все застрахованы на весь сезон, в том числе и на матчи, в которых участвуем. Это обязательное условие, без которого нельзя получить лицензию игрока.

Я боюсь травм на тренировках. Лучше разбиться и сломаться на матче с чемпионками, где я буду знать, что я сделала совершенно всё, что могла. Когда интенсивно занимаешься спортом, ты прекрасно понимаешь своё тело. Если я чувствую, что моя эффективность на поле падает, я прошу замену — мне неинтересно играть не на 100%. Здесь работает принцип либо всё — либо ничего.

В университете я не распространяюсь о своём увлечении, но и не скрываю. Знают пару преподавателей и закадычных друзей. Регби учёбе и работе не мешает, важно уметь организовать своё свободное время.

Я не могу позволить себе пропустить тренировку. Я чувствую, что это шаг назад. На начальном этапе тренировок, каждое занятие – это полшага вперед. Со временем всё тяжелее прогрессировать. Соответственно, чем больше ты пропустишь тренировок, тем больше сделаешь шагов назад, ведь в спорте нет топтания на месте.

Я не могу себе этого позволить, потому что я тяну команду. У каждого игрока на его позиции в регби своя уникальная задача. Моя позиция- “центр” и “10”- это мозг атаки. Я должна уметь постоянно видеть ситуацию на поле и объяснять её партнёркам по команде, придумывать и инициировать стратегическую атаку.

Регби позволяет не следить за тем, сколько ты ешь. Я интенсивно тренируюсь, и, соответственно, у меня сжигается большое количество калорий. Всё, что я ем до и после тренировки – достаточно калорийное. Я фанат хорошей еды и могу есть сколько угодно. По идеологическим причинам я не пью алкоголь и не ем мяса, избегаю фастфуда и продуктов животного происхождения в своём рационе. Конечно, о вредных привычках и речи быть не может.

Об особенностях женского регби

Женская команда – сложный организм. Нередко возникают конфликты, недовольства, открытая борьба за место в первом составе — это нормально. В таких ситуациях важна работа тренера: он/она должен понимать и видеть конфликты, знать, как себя вести в тяжелых ситуациях: когда уместно поддержать комплиментом, а когда пресечь на корню спор. За карьеру в клубе у нас поменялось три тренера. Сначала нами занимался Лешек Самель – президент клуба и опытный регбист. Он дал нам азы, но о дальнейшем развитии речи не шло. Он был консерватором и никаких новых трендов не хотел привносить в игру. В итоге мы сказали руководству клуба, что хотим поменять тренера.

Следующим тренером стал Костя Соболев родом из Крыма. Отличный спортсмен и тренер, который ко всем относился одинаково и сильно болел за наш успех. Мы понимали друг друга с полуслова. Его заслугой стал наш головокружительный прогресс из конца турнирной таблицы в первоклассных спортсменок. Однако ему нужно было уехать и на собрании управления клуба встал вопрос о новом тренере. Сейчас нас тренирует человек, у которого молодежное прошлое связано только с регби-15, а с регби-7 он только знакомится. Потому с ним бывает тяжело договориться, но он очень старается.

Женское регби в Польше не сильно развито. Команда девушек в моем клубе появилась в 2013 году. В 2014 году мы начинали с самого низа турнирной таблицы и радовались, если что-то выигрывали. Также в Польше существует юниорская женская и женская взрослая сборная по регби. Ее тренер Януш Урбанович также тренирует чемпионок Польши, которым трудно отыскать себе противниц по уровню в своей стране. На последнем чемпионате Европы они пробились в топ-12 и заняли 8-е место. Это по-настоящему крутой результат, за который государство им ничего не заплатило.

В Европе женское регби сильно развито во Франции и Англии, а на островах и того лучше: австралийки вырвали звание олимпийских чемпионок у новозеландок на олимпиаде-2016, когда регби дебютировало как олимпийский вид спорта. Сборная России в последнее время также показывает блестящие результаты. Это заслуга их бывшего тренера Павла Барановского, он собирал и готовил эту команду, и нового – Андрея Кузина. Очередное доказательство того, что тренер выполняет колоссальную работу.

Если переходить на личности, то мне импонирует Шарлотт Казлик – австралийская регбистка. Она «девятка» в сборной – человек, который должен быть самым шустрым на поле, безошибочно видеть ситуацию и молниеносно реагировать на неё. Из российских спортсменок мне симпатична Надя Кудинова — тоже полузащитница схватки. Уникальные глаза, грамотные мозги, быстрые ноги и отважное сердце в одном флаконе. Как принято говорить о регбистах и регбистках в спорте – это завершенный спортсмен: полная подготовка по всем профилям.

Цели, мечты, дальнейшее развитие

Я хорошо знаю, какая у меня цель. У меня есть идеалы в регби, к которым я стремлюсь. Я хочу, чтобы у меня была регбийная и физическая подготовка, как у них. Регби требует много вложений, как эмоциональных, так и физических. Здесь нет места полумерам или трусости – это постоянная тяжёлая работа и дисциплина.

Я упертая и люблю упорно пахать на результат, поэтому с регби мы друг другу подходим идеально. После учёбы я иду сразу на регби, потом возвращаюсь домой и анализирую свои матчи или матчи европейского уровня. Это выедает всю личную жизнь, но зато есть целая команда верных друзей. Я не могу пропускать тренировки – это слишком большая жертва, чтобы позволить себе регресс. Регби — это мечта. А на мечту надо работать.

Я бы хотела вернуться в Беларусь, но это сложно. Мне хочется, чтобы тренером был Кирилл, но я прекрасно понимаю, что ему не до этого. Он тянет мужскую команду, является тренером, менеджером-координатором, игроком и капитаном команды. Куда ему ещё женскую команду создавать? Благодаря людям, которым небезразлична эта игра, в Беларуси существует три женских команды: две в Минске и одна в Гомеле.

Строго говоря, в Беларуси специалистов по регби практически нет. В Польше проводятся регулярные семинары для тренеров. Начинаешь с занятий с самыми маленькими, заканчиваешь тренерством взрослых команд. Для того, чтобы переходить из степени в степень нужен как минимум трех-четырех-летний тренерский опыт. Помимо этого – ежегодное обновление и повышение квалификации с заграничными специалистами. Это моделирует целый цикл воспитания тренеров.

В Беларуси организация «Rugby Europe» проводит тренерские курсы. Они провели уже две сессии по «семёрке», на одну из которых ездила и я. Дальнейшую квалификацию проходила уже в Польше. Беларуси нужен зарубежный профессионал, который подготовит сначала опытных игроков, а потом их же к тренерству. Я прекрасно понимаю, что три года – слишком маленький срок для тренерства, у меня мало опыта. Максимум, что я могу – тренировать юниоров.

Я собираюсь играть столько, сколько смогу. Я осознаю, что на полную мощь – это плюс-минус до 35 лет. Если буду чувствовать, что я уже не выкладываюсь по полной, то уйду в тренерство или судейство. Есть мечта уехать в Австралию, там тепло, красиво, другая ментальность и очень развито регби. Это мечта-максимум. На самом же деле, я понимаю, что закончу учёбу, пойду на полную ставку на работу, но продолжу играть. Просто учёба заменится на работу по часам, вот и всё.