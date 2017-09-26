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Юнкер: Европа как никогда нуждается в сильном правительстве Германии

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  • 26.09.2017, 15:13
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Глава Еврокомиссии надеется на успешное создание коалиции в Бундестаге.

Жан-Клод Юнкер заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что сильное правительство в Германии сейчас важнее для ЕС, чем когда-либо, и выразил надежду на успех переговоров о формировании коалиции по итогам парламентских выборов. Об этом заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает ukrinform.ru.

«Председатель Юнкер говорил с канцлером сегодня утром и написал ей, тепло поздравив ее с исторической победой в германских выборах четвертый раз подряд. Председатель Юнкер напомнил, что в свете нынешних серьезных вызовов Европе сейчас нужно сильное правительство в Германии больше, чем когда-либо», — сказал Схинас, комментируя итоги выборов в ФРГ.

По его словам, «в письме председатель Юнкер выразил надежду, что переговоры о создании коалиционного правительства будут способствовать этому».


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