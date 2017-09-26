Топ-менеджер «Чевляра»: Беларусь попросту теряет рабочий класс 10 26.09.2017, 15:16

2,765

В нашей стране упал престиж рабочих профессий.

Заместитель генерального директора по производству СООО «Чевляр» Ольга Лисогор отметила значительное ухудшение ситуации с кадрами.

– Это серьезный вызов для всей легкой промышленности, – заявила топ-менеджер предприятия, специализирующегося на производстве обуви, в интервью еженедельнику «Белорусы и рынок». – В силу социальных установок молодое поколение нацелено на получение высшего образования и, соответственно, стремится в вузы, несмотря на то что перспективы трудоустройства на многие специальности весьма туманны. А вот престиж рабочих профессий упал. Средние специальные учебные заведения столкнулись с недобором абитуриентов. Количество и качество выпускников профессиональных колледжей не соответствуют требованиям производственного сектора.

Складывается впечатление, что страна попросту теряет рабочий класс. Например, средний возраст рабочих на обувных фабриках Беларуси неуклонно растет и уже достиг предпенсионного…