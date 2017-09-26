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Активисты – чиновникам: На Копысь деньги есть, а на Оршу – нет!

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  • 26.09.2017, 15:31
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Оршанские активисты взялись за дороги своего города.

Активистка Объединенной гражданской партии Елена Кучинская инициировала кампанию по улучшению Гомельской улицы в Орше.

Как местный житель она и сама пользуется улицей и знает какие проблемы при этом пользовании возникают: лужи, даже, в относительно сухую погоду, тротуар узкий и только по одной стороне улицы, сообщает сайт orsha.eu.

При этом, жители микрорайона много пользуются Гомельской как на автотранспорте, так и пешком, так как здесь расположен новый костел и ближайший торговый центр.

Как рассказала сама Елена Кучинская, она "ходила в исполком по этому вопросу, но ответ стандартный - нет денег. На Копысь деньги есть, а на Оршу - нет". В результате, активисты решили показать актуальность проблемы не только для них и начали сбор подписей. На сегодняшний день коллективное письмо от жителей района с просьбой отремонтировать улицу находится в исполкоме.


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