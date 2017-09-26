ЦИК Вейшнории объявил выборы в Сейм 6 26.09.2017, 15:41

3,412

Список кандидатов внушительный, все обещают избирателям свободу, демократию и рост благосостояния.

Новое государство под названием Вейшнория возникло по легенде учений «Запад-2017» на северо-западе Беларуси. Белорусы отреагировали на «креатив» Генштаба сотнями шуток и интернет-мемов.

В сети уже начали выдавать паспорт гражданина Вейшнории, появился вейшнорский язык.

А сегодня сайт вейшнорыя.бел опубликовал список кандидатов в Сейм Вейшнории.