ЦИК Вейшнории объявил выборы в Сейм

ЦИК Вейшнории объявил выборы в Сейм6
- 26.09.2017, 15:41
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Список кандидатов внушительный, все обещают избирателям свободу, демократию и рост благосостояния.
Новое государство под названием Вейшнория возникло по легенде учений «Запад-2017» на северо-западе Беларуси. Белорусы отреагировали на «креатив» Генштаба сотнями шуток и интернет-мемов.
В сети уже начали выдавать паспорт гражданина Вейшнории, появился вейшнорский язык.
А сегодня сайт вейшнорыя.бел опубликовал список кандидатов в Сейм Вейшнории.