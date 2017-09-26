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ЦИК Вейшнории объявил выборы в Сейм

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  • 26.09.2017, 15:41
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Список кандидатов внушительный, все обещают избирателям свободу, демократию и рост благосостояния.

Новое государство под названием Вейшнория возникло по легенде учений «Запад-2017» на северо-западе Беларуси. Белорусы отреагировали на «креатив» Генштаба сотнями шуток и интернет-мемов.

В сети уже начали выдавать паспорт гражданина Вейшнории, появился вейшнорский язык

А сегодня сайт вейшнорыя.бел опубликовал список кандидатов в Сейм Вейшнории.


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