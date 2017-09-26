Эксперт: После учений «Запад-2017» РФ усилит группировку в Беларуси 26.09.2017, 16:01

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Михаил Самусь

Фото: RFE/RL

Соответствующие рекомендации Генштаба РФ уже разрабатываются.

Во время военных учений «Запад-2017» армия Беларуси подчинялась командам Генерального штаба России, заявил замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь 26 сентября на пресс-конференции в «Главкоме».

По словам эксперта, эта тенденция будет продолжена, и РФ усилит свою группировку в Беларуси. В частности, речь идет о наращивании ресурсного присутствия: создании дополнительных аэродромов подскока, увеличении складов боеприпасов и ГСМ.

Напомним, совместные военные учения Беларуси и России «Запад-2017» проходили 14-20 сентября на территории Беларуси. По данным РФ, в них принимали участие до 13 тыс. военнослужащих, однако данные независимых наблюдателей свидетельствуют, что к учениям было привлечено более 200 тыс. военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин во время российско-белорусских учений «Запад-2017» продемонстрировал готовность к наступательной войне.