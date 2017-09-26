Фотофакт: Как выглядели Минск и наши родители 50 лет назад 2 26.09.2017, 16:09

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Настоящее путешествие во времени.

А выглядели – как на открытке. Люди тогда везде носили шляпы, тусили под памятником Дзержинскому и ходили в парк Горького как на праздник. Новый город уже активно строился, а старый еще не потерял своей естественности, пишет сайт citydog.by.

Но большинство фоток альбома все же о спокойной, расслабленной и медленной минской жизни. Теперь фотографы ищут движуху, а 50 лет назад фокус был кардинально иной.

Вот бабушки, которые застали еще 19-й век и революцию, вспоминают молодость на лавочках Александровского сквера. Кто-то даже пришел с книгой – но разве можно читать в такой обстановке? Кто-то попал на снимок случайно – судя по авоське, просто вышел в магазин, а тут такое.

Лавочки – символ минских тусовок 60-х годов. На снимках все лавочки заполнены. Парочки сидят на скамейках по двое. А бабушка с внучкой делят скамейку с любителем почитать газету на свежем воздухе. Бабушка тем временем открыла книжку, а внучка устала, собирая листья, и теперь не знает, чем еще заняться.

В книжках о Минске много снимков детей: наши мамы и папы, одетые в лучшие гольфики и свитерки, все поголовно, бедняги, в панамках послушно идут к выходу из парка Челюскинцев. По длинным рукавах видно, что на улице еще не очень тепло, но воспитательница уже без кофточки. Видимо, очень гордилась платьем – и правда красивым! – сшитым, наверное, из ткани какой-либо отдаленной страны социалистического блока.

Отдельная история – детки мимимишного возраста. Эти, только выйдя из колясок, хотят бежать-есть-пить-плакать-идти-не идти – короче, доводят мам, которые настроились спокойно позировать. Но именно таким живым снимкам, надо думать, фотографы радовались больше всего.