ЧП в здании Нацбанка 1 26.09.2017, 16:37

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Фото: Роман Протасевич

Необычно большое количество пожарных машин наблюдали сегодня минчане в центре города на улице Кальварийской.

Около самого здания стояла толпа офисных работников. В соцсетях появились сведения, что это произошло в одном из зданий Нацбанка.

В комментарии «Еврорадио» пресс-секретарь Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Ольга Мельченко рассказала:

«В 13:03 нам поступило сообщение, и наши подразделения выехали по адресу Кальварийская, 7 — там находится одно из отделений Нацбанка. Подразделением было обнаружено, что произошло оплавление изоляции в серверном шкафу. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась».