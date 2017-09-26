WSJ: США закроют «открытое небо» для РФ 26.09.2017, 16:30

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Американские чиновники ограничат российские военные полеты над территорией CША.

Ранее они были предусмотренны Договором по открытому небу, что является последним признаком напряженности в американско-российских отношениях".

Как сообщает The Wall Street Journal, (перевод - inopressa.ru).

Как поясняет автор, "договор, являющийся частью комплекта соглашений по контролю над вооружениями, прозрачности и укреплению доверия, которые широко распространились на последних стадиях холодной войны, позволяет 34 государствам-членам, ратифицировавшим его, проводить наблюдательные полеты над территорией друг друга, делая аэрофотоснимки военных и боевой техники".

"Напряженность, связанная с договором, усилилась в августе: российский самолет, действующий в рамках Договора по открытому небу, пролетел над американскими городами, включая Вашингтон и город Бедминстер (Нью-Джерси), когда президент Дональд Трамп находился там в Trump National Golf Club", - говорится в статье.

Однако, по словам американских чиновников, эти полеты не являются причиной новых ограничений, передает журналист. Они утверждают, что Россия нарушает Договор по открытому небу, поскольку Кремль наложил ограничения на полеты над Калининградом, где, как полагают американские официальные лица, находится секретный склад продвинутого оружия.

"Как планируется, американская делегация должна объявить свои контрмеры во вторник, во время встречи в Вене консультативной комиссии по Договору по открытому небу - группы чиновников из стран-членов", - сообщает автор со ссылкой на источники в Госдепартаменте и Пентагоне. "Мы хотим склонить Россию к тому, чтобы она вернулась к соблюдению договора", - заявил высокопоставленный чиновник из Госдепа, добавив, что меры, принимаемые США и являющиеся обратимыми, могут стать стимулом для Москвы.

В числе вариантов ответных мер, рассматриваемых американскими чиновниками, - ограничения российских полетов над Аляской и Гавайями, информирует издание.

"Со своей стороны, российские чиновники заявляют, что несколько стран, входящих в Договор по открытому небу, включая Канаду, Грузию, Турцию и США, ввели ограничения на доступ к своей территории в рамках договора", - продолжает журналист.

"У нас есть серьезные претензии по поводу того, что ряд стран-участников вмешивается в наблюдательные полеты, - рассказал газете генерал-майор в отставке Александр Пересыпкин, член российской делегации в Вене. - Наши партнеры, пытаясь "уравновесить" взаимные претензии, часто просто придумывают маленькие проблемы, возведенные в разряд больших".

"Договор по открытому небу - это часть постепенного разлада в отношениях, - цитирует автор высокопоставленного чиновника из Госдепа. - Россия хочет пересмотреть отношения в сфере европейской безопасности, и мы видим, как соглашения по европейской безопасности подрываются".