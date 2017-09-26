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Илон Маск показал, как люди полетят на Марс

  • 26.09.2017, 17:06
Илон Маск

Предприниматель представил симуляцию миссии SpaceX красной планете.

Несколько смоделированных отрывков от опубликовал в своем Instagram, пишет tut.by. В серии коротких видео можно видеть этапы путешествия к Красной планете. Сперва ракета и корабль взлетают и покидают Землю. Ракета-носитель потом возвращается на космодром, а корабль проходит дозаправку на орбите. В полете до Марса корабль подзаряжается от солнечных батарей.

В последнем отрывке видно, как корабль садится на Марс и люди выходят на поверхность планеты. Спустя некоторое время Красная планета покрывается водоемами в результате терраформирования.

Напомним, SpaceX планирует в 2018 году отправить на Марс грузовой космический корабль, а после — перейти к колонизации Красной планеты. На презентации в ноябре этого года глава компании Илон Маск пообещал отправить на соседку Земли миллион человек. Сейчас стоимость путешествия к Марсу составляет около 10 миллиардов долларов США, Маск обещает снизить эту цифру до 200 тысяч долларов США.


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