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Сувенирный киоск в центре Минска сделали более патриотичным

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  • 26.09.2017, 17:24
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С вывески убрали дореволюционную российскую орфографию, а название заменили белорусским.

Сувенирный киоск на площади Свободы переименовали. Вместо вывески «Павильонъ» теперь висит «Кропка», сообщает citydog.by.

Напомним, что 1 сентября в Верхнем городе заработал инфокиоск для туристов. Очень нужное дело, только вот название для Минска несколько странное: «Павильонъ» с несуществующей в современном русском языке буквой «ер». Киоск открыла организация «Мингорсправка».

Получить информацию, с чем связано переименование магазина, журналистам не удалось: 26 сентября уполномоченного за комментарии со СМИ сотрудника не оказалось на месте.

«Ер» в России упразднили еще в 1918 году, но во многих российских городах ее используют то ли для экзотичности, то ли чтобы показать приверженность к историческим корням.


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