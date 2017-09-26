Путин теряет генералов 12 26.09.2017, 17:36

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Ставки в сирийской авантюре Кремля поднимаются все выше.

Министерство обороны России и Госдепартамент США в понедельник вечером обменялись заявлениями, которые косвенно могут быть связаны с гибелью в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Армия Башара Асада при поддержке России, с одной стороны, и поддерживаемая США коалиция арабских и курдских сил, с другой, продолжают с разных сторон наступление на позиции ИГИЛ в районе города Дэйр-эз-Зор. Российское военное ведомство намекнуло на возможные договоренности между ИГИЛ и американскими военными, в Вашингтоне отвергают любые обвинения такого рода.

Министерство обороны России опубликовало в понедельник вечером пост в "Фейсбуке", в котором говорится, что что американский спецназ в районе Дэйр-эз-Зора "обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки "Исламского государства" подконтрольных США отрядов "сирийских демократических сил". Сами американские военные, по данным российского ведомства, "чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности". Госдепартамент США отверг обвинения в сотрудничестве с ИГИЛ. В интервью РИА "Новости" неназванный сотрудник Госдепартамента сказал: "Заявления, что США поддерживают ИГИЛ или потворствовали гибели российского командира, не основываются на фактах. США и коалиция имеют одну цель: разгром «Исламского государства".

Факт гибели в результате минометного обстрела генерала Валерия Асапова, старшего группы российских военных советников в Сирии, Министерство обороны России подтвердило в понедельник утром. Асапов стал самым высокопоставленным российским военнослужащим, погибшим в Сирии. До того, как Россия начала участвовать в сирийском конфликте, он, по неподтвержденным данным, командовал 1-м армейским корпусом "Армии ДНР".

В сообщении Министерства обороны говорится, что Валерий Асапов получил смертельное ранение на командном пункте во время боев за окончательное освобождение Дейр-эз-Зора и его окрестностей от отрядов террористической группировки "Исламское государство", которые сейчас с одной стороны ведут сирийская правительственная армия и российские войска, а с другой – коалиция арабских и курдских повстанческих формирований, поддерживаемая США. "Генерала буквально разорвало, от человека ничего не осталось", – описывает случившееся источник "Коммерсанта".

Дата смерти Асапова официально не называется, по неофициальным данным источников издания, радиостанции "Говорит Москва" и инстаграм-аккаунта ГИБДД России, это случилось в субботу, 23 сентября. Независимые эксперты из группы расследователей Conflict Intelligence Team допускают, что Асапов был убит неделей ранее, 16 сентября, вместе с двумя другими российскими военными, попав в засаду.

Валерий Григорьевич Асапов окончил Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, начал военную карьеру в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, был ранен в ногу во время первой чеченской войны, при штурме Грозного в 1995 году. Служил в миротворческих силах в Абхазии, участвовал во второй чеченской, командовал 18-й пулеметно-артиллерийской дивизией на Курильском острове Итуруп. После окончания академии Генштаба и получения генерал-майорского звания возглавлял 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и 68-й армейский корпус.

В марте 2016 года пресс-служба украинской военной разведки сообщила о том, что генерал-майор Асапов под фамилией "Примаков" прибыл в Донецк и командует 1-м армейским корпусом "Вооруженных сил ДНР". Первые упоминания Асапова в контексте российско-украинского конфликта относятся к началу 2016-го – по информации украинской группы "Информационное сопротивление", он, в частности, был причастен к переброске войск и техники через российско-украинскую границу на мариупольском направлении. В июле 2016-го секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Асапов был повышен в звании до генерал-лейтенанта. По состоянию на октябрь 2016 года Валерий Асапов служил в Восточном военном округе командующим 5-й армией. В Сирии он провел чуть меньше года.

О смерти генерала Асапова и о последних важных событиях в сирийском конфликте в интервью "Радио Свобода" рассказывает эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

– Что известно о генерал-лейтенанте Валерии Асапове, о дате и обстоятельствах его гибели?

– Первыми сообщили о его гибели его сослуживцы, люди, которые служили под его командованием. Затем появилась информация в инстаграме московского ГИБДД, затем об этом сообщило радио "Говорит Москва" и другие СМИ. Некоторые СМИ называют датой его гибели 23 сентября, однако Минобороны и сослуживцы Асапова об этом ничего не пишут. При этом, как мы помним, на днях была информация о гибели в Сирии российского контрактника, сержанта Владимира Тарасюка. Он погиб 16 сентября. Его сестра говорила, что вместе с ним в засаду попали "полковник и генерал", которых тоже убили. Кто были эти "полковник и генерал", еще не установлено. Но возможно, тем самым генералом и был Валерий Асапов. Тогда получается, что он погиб не 23-го, а 16 сентября.

Асапов действительно был высокопоставленным военным. Он дослужился до генерал-лейтенанта. Командовал 5-й армией в России. Косвенные свидетельства говорят о том, что он связан с сепаратистской "Донецкой народной республикой". Информацию о том, что он командовал 1-м армейским корпусом "ДНР", подтвердили бывший замминистра обороны "ДНР" Федор Березин, об этом в обтекаемых формулировках написал бывший командующий батальном сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский, это подтверждает украинская сторона. Нам пока не удалось полностью подтвердить, что Валерий Асапов – это тот самый Валерий Примаков, который командовал 1-м армейским корпусом "ДНР". Валерий Примаков хотя и упоминался в публикациях информационных изданий сепаратистских республик, тем не менее, на фотографии и видео он никогда не попадал.

– Мы знаем, где погиб Валерий Асапов и как это произошло?

– В публикации Управления ГИБДД, неофициального их аккаунта, говорится, что якобы он погиб на командном пункте недалеко от города Дейр-эз-Зор. В принципе, это согласовывается с ситуацией на фронте. Действительно, сейчас за Дейр-эз-Зор против боевиков ИГИЛ идут очень тяжелые бои. Но, конечно, возникает вопрос – каким образом настолько высокопоставленный военный оказался настолько близко от линии фронта, что его убило при минометном обстреле. Если бы он ехал где-то глубоко в тылу на машине и попал на фугас – это одно. Но он попал под обстрел, находясь в командном пункте. Других данных о том, что он мог погибнуть в другом районе Сирии, мы не находили. Пока есть только информация о том, что он погиб около Дейр-эз-Зора.

– Что сейчас в общих чертах происходит в районе Дейр-эз-Зора, откуда все чаще в последнее время приходят сообщения о гибели российских военных?

– Самый важный момент – там идут бои с ИГИЛ. Это обычно тяжелые бои, которые характеризуются большими боевыми потерями. Там много погибших наемников "ЧВК Вагнера", поскольку боевики ИГИЛ чаще всего применяют смертников. Они используют беспилотники, которые сбрасывают на военных различные минометные снаряды. Кроме этого, в Дейр-эз-Зоре идет, скажем так, негласная битва между двумя сторонами конфликта: Запада с курдами и сирийскими повстанцами с одной стороны и Россией вместе с Асадом с другой. Идет борьба за то, кто и какую часть Дейр-эз-Зора будет контролировать. Поэтому мы сейчас видим публикации от Минобороны России, что якобы американский спецназ находится близко к Дейр-эз-Зору и якобы "не встречает никакого сопротивления ИГИЛ". Хотя мы знаем, что на карте, которую опубликовало Минобороны России, позиции спецназовцев США на самом деле находятся глубоко в тылу территории, которую давно контролируют курды. Публикации Минобороны говорят, что это якобы позиции ИГИЛ. Это не соответствует действительности. Идет борьба за то, кто будет в дальнейшем контролировать Дейр-эз-Зор, и эта борьба тоже характеризуется тяжелыми боями. Возможно, с этим связано то, что каждая сторона стремится как можно быстрее занять как можно больше территории этого города. Возможно, с этим и связано присутствие таких высокопоставленных военных, как генерал Асапов, близ линии фронта.

– Еще одна тема, о которой сейчас много говорят в западных СМИ в связи с войной в Сирии, это возобновление ударов авиации по провинции Идлиб, контролируемой в основном сирийскими повстанцами. Какими данными из открытых источников подтверждается информация об этих бомбардировках? Понятно ли, кто их осуществляет?

– Во-первых, мы видим по открытым источникам, что "Тахрир аш-Шам", организация, которая считается террористической и которая в основном контролирует провинцию Идлиб, начала активное наступление на позиции войск Асада на границе провинции, недалеко от города Хама. Очевидно, именно с этим связаны и бомбардировки. Возможно, на позициях армии Асада находятся и российские военные советники, как это часто бывает. По информации о некоторых бомбардировках, которую мы видим в том числе в открытых источниках, – это видеозаписи очевидцев, местных активистов, которые записывают на видео, как самолеты сбрасывают бомбы на жилые массивы, – некоторые авиаудары наносятся достаточно далеко от линии фронта, на расстоянии около 30 километров от нее.

Это, в принципе, излюбленная тактика армии Асада, поскольку он часто наносил удары по населенным пунктам, которые находятся в тылу, но в то же время не так далеко от линии фронта. Делается это обычно для того, чтобы принудить бойцов противника уйти обратно в тыл, чтобы спасать свои семьи, помогать им, принудить их к тому, чтобы они не вели наступательных действий, поскольку в противном случае будет нанесен удар по их семьям. При этом на видеозаписях авиаударов мы видим в том числе российские самолеты – Су-30, Су-25, то есть это самолеты, которые эксплуатирует только российская армия.

– Эти города находятся в так называемой "зоне деэскалации"?

– Да, действительно, они находятся в зоне деэскалации, но при этом о каких-либо инцидентах в этих городах Минобороны РФ не сообщает. Якобы никаких боев там не происходило. Непонятно тогда, почему российские военные наносят бомбовые удары по этим городам.

– Турция на прошедшей неделе в очередной раз заявила о возможности ввода своих войск в Сирию – как раз в те самые "зоны деэскалации". Какое влияние на картину боевых действий в Сирии может оказать появление там турецких войск?

– Очень большое влияние, поскольку "Тахрир аш-Шам" очень давно, уже несколько месяцев готовится к тому, что Турция, видимо, введет свои войска в провинцию Идлиб. И им придется сражаться еще и с турецкими силами. Соответственно, возникает большой вопрос, кто будет контролировать Идлиб – то ли это турецкие силы, то ли повстанцы, в том числе "Тахрир аш-Шам", то ли это режим Асада вместе с Россией. Это будет довольно тяжелая битва.

– Мы видим, что в результате всех этих договоренностей последнего времени о "зонах деэскалации" бои в Сирии не утихли, а наоборот, возобновились в новой конфигурации и будут, очевидно, продолжаться и дальше. Россия и поддерживаемые Западом курды, каждый по отдельности, пытаются быстрее взять Дейр-эз-Зор. В Идлибе скоро могут появиться турецкие войска. Почему переговоры вместо мира приводят к новому витку войны?

– Переговоры и договоренности происходят только между глобальными силами, то есть Россией, Западом и Турцией. В этих переговорах никогда не участвует вторая сторона, то есть противник. В случае Идлиба – это повстанцы и "Тархир аш-Шам", в случае Дейр эз-Зора – это ИГИЛ. И те, и другие никогда не пойдут на переговоры. Несмотря на все перемирия, деэскалации и прочее, они все равно будут идти в атаку, бороться за территории, которые они пытаются контролировать. Поэтому да: очаги боев будут и дальше разрастаться, пока война не придет к какому-то логическому завершению, – говорит Руслан Левиев.

Министерство обороны России заявило, что Валерий Асапов будет представлен к "высокой государственной награде". В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сообщение по этому поводу будет распространено Кремлем в самое ближайшее время. По данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих и бойцов "частных военных компаний". Минобороны России официально подтвердило гибель только 10 военных.