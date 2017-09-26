Как белорусы создали облачный бизнес всего за $5 тысяч 3 26.09.2017, 18:07

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Фото: Myfin.by

Сервис белорусских программистов значительно облегчает жизнь многим предпринимателям.

В последние годы в Беларуси все больше говорят о стартапах, свежие решения помогают развивать экономику страны, а условия для реализации идей инициативных людей меняются в лучшую сторону. Однако в среднем на 100 стартапов приходится только один выживший – проект, который становится настоящим бизнесом.

Myfin.by встретился с опытным стартапером: Егор Курьянович уже больше 13 лет создает различные проекты и знает, как найти такую идею, которая таки превратится в бизнес.

«Привет, я Егор, полжизни занимаюсь веб-разработкой»

– Мне тридцать лет и последние 15 из них я занимаюсь веб-разработкой, – рассказывает Егор. – Свою первую программу я написал еще в школе, на уроках информатики. Потом, в свободное от учебы и работы время, делал различные интернет-сервисы, например, систему для хранения записей «Идейник» и набор сервисов «Кьюби». Этими сервисами, в общей сложности, воспользовалось более миллиона человек по всему миру. А последние несколько лет я делаю облачные сервисы для белорусского бизнеса, такие как конструктор сайтов «Старонка» и инвойсинг «Рахунак».

Самому термину облачных технологий лет десять, но реально компании, работавшие по такой схеме, существовали и раньше. Обычно под облачным сервисом подразумевается услуга, которой можно воспользоваться в любой момент и которая будет подстраиваться под клиента, а самое главное, обычно такие сервисы не требуют установки и администрирования со стороны клиента.

Так выглядит личный кабинет «Старонки».

В качестве примера возьмем создание сайта. Первый вариант это купить собственный сервер, подключить его к интернету, создать сайт и разместить его на этом сервере. Такое решение требует работы администраторов, разработчиков и больших сумм на внедрение. Именно так приходилось делать в 1990-х.

Затем появились хостинг-провайдеры, которые ставили множество серверов и предлагали покупать у них размещение (или, как все любят говорить, хостинг) за небольшую ежемесячную плату. Такое решение не требует больших вложений и специального администратора. Это один из вариантов облачного сервиса – инфраструктура как услуга (IaaS, англ. Infrastructure-as-a-Service).

А потом появилось программное обеспечение как услуга (SaaS, англ. Software-as-a-Service). Сейчас вы можете прийти, собрать себе сайт в конструкторе сайтов и не задумываться о серверах, разработке и администрировании. Такие сервисы обычно берут небольшую ежемесячную плату, которая может варьироваться в зависимости от требований заказчика.

На профильных конференциях часто доводится слышать, что в Беларуси нет рынка. Я считаю, что рынок там, где есть люди. С помощью облачных сервисов можно заниматься бухгалтерией, делать сайты и интернет-магазины, управлять взаимоотношениями с клиентами и даже целыми предприятиями. В США малый бизнес обычно использует по 5-7 таких сервисов, а у нас пока только 1-2.

«Облака» – это проще, быстрее и дешевле! Для примера возьмем бухгалтерию. Чтобы автоматизировать эту часть бизнеса, нужно купить целый программный продукт, затем настроить его под себя и белорусское законодательство, а потом еще постоянно следить за обновлениями. Это большие траты на внедрение, а также на постоянную поддержку. В облачном сервисе вы просто регистрируетесь на сайте и все! У вас постоянно актуальная система бухгалтерского учета. Любой, кто сталкивался с этой проблемой, прекрасно понимает, сколько сил, времени и денег можно сэкономить.

«Хмурое январское утро принесло нам бизнес-идею»

– Не скажу, что я специально хотел заниматься именно облачными сервисами. Однажды делал сайт для одного из своих проектов и заметил, что в Беларуси нет удобного инструмента для создания одностраничных сайтов или, как их еще называют, посадочных страниц. Тогда я посмотрел много дизайнов и обратил внимание, что они состоят из этажей (блоков), а эти блоки легко превратить в визуальный конструктор.

Также я знал про Указ №60, который запрещает размещаться сайтам белорусских компаний за границей. Очевидно было, что белорусскому интернету нужен свой конструктор: тренд есть, а создавать такие сайты белорусам негде. Тогда я предложил знакомым разработать такой сервис вместе. Мы оценили рынок, посмотрели, что ниша есть и она свободная, и решили разрабатывать свой конструктор. Как сейчас помню, это был хмурый вторник января 2014 года.

А в марте мы уже сняли офис и занялись разработкой. Еще примерно через полгода, в сентябре, запустили сервис в тестовом режиме, и затем еще несколько месяцев обкатывали сервис перед официальным запуском в июне 2015.

Егор Курьянович. Фото: imaguru.by

Мы использовали гибкую методологию в разработке, чтобы понять, что пользователи хотят, какие у них потребности. Еще до того, как конструктор был запущен, у нас уже было несколько клиентов, которым мы сделали сайты.

Что касается денег, то это был бутстрэппинг, т.е. мы работали за свои сбережения. В нашей команде насчитывалось три человека. Из больших трат – только офис и сервер. В сумме за год разработки мы потратили около 5 тысяч долларов накоплений.

Мы достаточно активно вели блог и пиарились еще до запуска проекта. Несколько тысяч человек оставили свои имейлы на нашем сайте в ожидании запуска. Мы сделали несколько публикаций на популярных сайтах. От этого пиара и получили первых клиентов, с которыми были незнакомы раньше. Это был важный показатель для нас, т.к. продать знакомому человеку – это одно, а незнакомому – это продать по-настоящему.

«Хотим облегчить жизнь многим предпринимателям»

– Наш сервис ориентирован на создание одностраничных сайтов. После регистрации пользователь сразу попадает в конструктор, где можно просто брать блоки и перетаскивать понравившиеся (есть несколько десятков готовых блоков), таким образом создавая сайт. Редактировать информацию в блоках очень просто, все как в обычном текстовом редактороре: что видишь в конструкторе, то в итоге и получишь на сайте.

Также у нас есть панель управления сайтом, где можно добавлять разные расширения, виджеты, аналитику, корпоративную почту в один клик. Мы сделали все, чтобы любой мог создавать сайт и работать с его продвижением.

Сама концепция облачного сервиса подразумевает оплату ежемесячной подписки, а это значит, что привлечение клиента окупается где-то через 12, а то и 24 месяца. Получается, что первый год приходится тратить много денег и сил на привлечение клиентов, а прибыль находится в будущем. С другой стороны, такой подход выгоден нашим клиентам. Во-первых, у них нет больших трат на внедрение. Во-вторых, мы очень заинтересованы в том, чтобы у них все было отлично, и они оставались нашими клиентами как можно дольше.

Мы вообще стараемся как можно больше общаться с нашими клиентами. Во время беседы они делятся с нами своими проблемами, а мы думаем над тем, как можно их решить.

Именно поэтому запустили умный чат для сайта, который не требует менеджера. Ведь если вы индивидуальный предприниматель, то, скорее всего, у вас нет времени сидеть и консультировать на сайте. А мы, используя искусственный интеллект, решили эту проблему. И за инвойсинг-систему мы взялись, чтобы помочь людям выставлять счета, готовить документы и получать по ним оплату. Это, по сути, половина документооборота ИП.

У нас есть амбициозный план: хотим создать целую платформу с такими облачными сервисами для бизнеса. Чтобы обычные белорусские предприниматели, а не только резиденты ПВТ, могли получать выгоду от информационных технологий. Это просто-напросто может серьезно облегчить им жизнь.