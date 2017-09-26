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Барановичский активист намерен заставить чиновников работать

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  • 26.09.2017, 18:17
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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Николай Черноус-младший готовит сразу три обращения в Барановичский горисполком.

Николай Черноус-младший готовит сразу три обращения в Барановичский горисполком, касающиеся состояния дорог, бордюров и тротуаров в городе. Под каждым письмом подписались примерно по 50 человек, передает intex-press.by.

Первое обращение касается улицы Гагарина, которую асфальтировали буквально несколько дней назад. По словам активиста, асфальт укладывали «прямо в лужи», поэтому уже следующей весной дорожное покрытие начнет разрушаться и проезжая часть будет усыпана ямами. К тому же, возмущается Николай Черноус, на улице Гагарина даже после ремонта во время дождей стоят лужи, и у активиста возникает вопрос: «Что с ливневками, почему вода не стекает в них?».

– Если делать ремонты таким образом, никаких денег не хватит. Неужели наши городские власти не видят, как ремонтируют улицы, и не задаются вопросом, почему дороги так быстро разрушаются? – возмущается Черноус.

Перекресток улиц Гагарина и Красноармейской. Фото: Николай ЧЕРНОУС
Ремонт улицы Гагарина. Фото: Николай ЧЕРНОУС

Второе обращение касается бордюрно-тротуарной проблемы всего города. По словам Черноуса, он каждый день ездит на велосипеде, и добраться из одной части города в другую – настоящая пытка.

– Даже в центре города бордюры очень высокие, тротуары в ужасном состоянии, а о велодорожках вообще говорить не хочется, одно название. И это ведь проблема не только для велосипедистов, но и для пешеходов – особенно инвалидов, мам с колясками, пожилых людей, – говорит Черноус.

Бордюры в Северном микрорайоне. Фото: Николай ЧЕРНОУС

В третьем обращении активист просит обратить внимание на состояние улицы Домашевичской. По словам Черноуса, во время дождей она превращается в настоящее болото, а ведь по ней многие люди ходят на работу, дети – в школу, а транспорт выезжает на трассу Р2. Решить вопрос с улицей Домашевичской семья Черноусов пыталась еще три года назад. В 2014 году Николай Черноус-старший направил обращение в Центризбирком, угрожая бойкотом предстоящих выборов в горсовет депутатов, если улицу Домашевичскую «не приведут в порядок».

– Тогда улицу быстренько посыпали песком, всю грязь выровняли, и все, – рассказывает Николай Черноус-младший. – Все эти годы мы надеялись, что что-то изменится, но, судя по всему, об этой улице все забыли.

К концу недели Николай Черноус собирается отнести обращения с подписями жителей города в Барановичский горисполком.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Весной 2017 года Николай Черноус-младший сумел добиться ремонта тротуаров на улице Промышленной. Тогда он собрал около 60 подписей и приложил их к письму в Барановичский горисполком.


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