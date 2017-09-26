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В Беларуси продолжают увольнять больше, чем принимать на работу

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  • 26.09.2017, 18:20
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В августе лишились работы почти 100 тысяч белорусов.

Как сообщает Белстат, в августе организации страны приняли на работу 86 790 человек, а уволили 94 368. То есть отрицательная разница составила 7 578, пишет myfin.by.

Больше всего потеряла сфера предоставления прочих услуг: здесь трудовые книжки вернули 559 сотрудникам, а приняли лишь у 312. Соотношение – минус 44,2 процента.

Дальше идут услуги по временному проживанию и питанию: уволено на 27,3 процента больше, чем принято на работу. Замыкает тройку образование – минус 24,6 процента.

Кстати, в данную статистику Белстата не включены микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.


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