Видеофакт: Неизвестного науке огромного монстра вынесло на берег на Филиппинах 1 26.09.2017, 19:19

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Загадочное морское чудовище вынесло на берег филиппинского города Маасин.

Неизвестный науке 10‐метровый гигант напугал местных жителей своим видом и запахом, сообщает 360tv.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Местные жители начали фотографировать загадочного монстра, который выплыл на берег уже полуразложившимся. Запах от туши был непередаваемо отвратительным, вспоминают очевидцы.

Mysterious dead beast washes up on island in the Philippines but is dragged out to sea before it can be identified https://t.co/gzt5G1U04m — Daily Mail Online (@MailOnline) 25 сентября 2017 г.

Сотрудник бюро рыболовства и водных ресурсов Юлиус Альпино считает, что полусгнивший труп – всего лишь мертвый кит. Определить, что за существо вынесло на берег, невозможно, он уже слишком сильно разложился.

Труп загадочного гиганта решили сбросить в море, потому что похоронить в земле чудовище столь огромного размера местным властям не представляется возможным. Кроме того, продукты разложения могут быть опасными для здоровья.