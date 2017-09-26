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«Белавиа» оценили в американском рейтинге

  • 26.09.2017, 19:34
Фото: lowcost-expert.com

Белорусский авиаперевозчик получил пять звезд в одной из номинаций.

Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association), которая вот уже сорок лет занимается изучением качества сервиса в воздухе, в этом году высоко оценила и белорусского авиафлагмана, передает БелТА.

У «Белавиа» – пять звезд за качество обслуживания пассажиров в номинации «Крупные региональные авиакомпании». Вместе с белорусами в этой номинации соседствуют Virgin Australia, Bangkok Air, Caribbean Airlines, Air Astana.

Всего в 2017 году за звание лучших в воздухе соревновались 470 авиаперевозчиков по всему миру. Номинаций было три: «Глобальные авиалинии», «Лоукосты» и третья, победная для белорусов номинация – «Крупные региональные авиакомпании».

Напомним, что «Белавиа» является самым крупным авиаперевозчиком страны с воздушным флотом, насчитывающим 26 самолетов. Ежедневно из Национального аэропорта столицы отправляются рейсы в 49 аэропортов 28 разных стран.


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