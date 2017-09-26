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Пантеон для Путина

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  • Назарий Заноз, Крым.Реалии
  • 26.09.2017, 19:44
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Фото: epa

На ужесточение санкций Кремль решил отвечать с помощью… памятников.

Похоже, на ужесточение санкций Кремль решил отвечать не только с помощью бряцания оружием на учениях «Запад-2017», но и с помощью... памятников. В том числе конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. В открытии постамента участвовал сам министр культуры России – что объясняет, на какую именно культуру делает ставку Кремль и с помощью каких ее достижений намерен и дальше врываться в другие страны, чтобы показать все «преимущества» «русского мира».

Инициатором памятника Калашникову выступило провластное Российское военно-историческое общество. Однако лишь этим оно не ограничилось. Уже скоро в Москве на «Аллее правителей» появились бюсты советских вождей. До этого там в мае этого года установили 33 бюста исторических лидеров – от князей Киевской Руси до руководителей Временного правительства. Кроме того, в граните выбиты генеалогические древа княжеского рода Рюриковичей и царской династии Романовых.

Сразу несколько целей

Появление этой аллеи, конечно, не случайно. Путин преследует сразу несколько целей.

Во-первых, это попытка показать преемственность российской власти, которая якобы начинается еще со времен Руси. Изобразить себя преемником великих и древних традиций самодержавия. Провести логическую линию и внести себя в этот пантеон как равного среди равных, как Божьего помазанника. Чтобы как можно быстрее забылось то, как украинцы и люди со всего мира безнаказанно называли Путина «х**лом», десакрализируя тем самым его образ перед подданными. Поэтому это еще и желание вернуть себе утраченную сакральность.

Во-вторых, это попытка примирить под властным покровом всех этих политических деятелей – несмотря на то, что они зачастую искренне ненавидели друг друга и безжалостно воевали между собой. Объединить различные концепты исторической памяти, мол, все они боролись за будущее России и идеи «русского мира». Путину, похоже, нравится образ «голубя-миротворца» и царя-батюшки, сумевшего сплотить вокруг себя народ, несмотря на «нечеловеческие» санкции Запада. Объединить прошлое с настоящим, чтобы повести в светлое будущее. Хотя невооруженным глазом видно, что этот пассеизм удавкой повисает на шее России, и действия Путина лишь сильнее его затягивают.

В-третьих, бюсты деятелей советской эпохи открывали отдельно не просто так. Этим подчеркивается чрезвычайная важность «совка» для путинской политики. Особенно сталинского периода – всего сумасшествия тех времен. Несколько выбиваются из логического ряда Ленин (он революционер, а Кремль боится протестов) и Горбачев (его считают виновным в развале Советского Союза). Но не прерывать же из-за них преемственность традиции?

В-четвертых, это территориальные претензии на земли Киевской Руси, Российской империи и Советского Союза. Апелляция к желанию вернуться к разделению мира на сферы влияния. Условное право на Киев и все другие края, которых пожелает больная путинская фантазия.

В-пятых, не следует забывать о памятниках Михаилу Калашникову и князю Владимиру, установленных по инициативе того же Российского историко-военного общества, но авторства Салавата Щербакова. Путин не стал Петром I, памятник которому (авторства Церетели) он получил, можно сказать, по наследству. Не получилось пробить окна в Европу. Зато образ киевского князя ‒ это та маска, которую Путин радушно меряет на себя. Маску чуть ли не последней надежды христианства в мире «загнивающего Запада» и исламского терроризма. Сборщика «русских земель» и святого. Всем этим создается плацдарм для дальнейших претензий и экспансий. А Калашникова следует рассматривать как символ метода, которым Кремль собирается пользоваться, чтобы добиться своего.

Эта «Аллея правителей» ‒ пантеон для Путина, где он надеется занять свое место. Но автором этого «шедевра» является Зураб Церетели – поэтому все получилось неуклюже и не прошло без обвинений в плагиате работ скульптора Феликса Шопена.

Не обошлось без изюминки и на памятнике Калашникову, где вместо чертежей винтовки советского конструктора Салават Щербаков изобразил оружие немца Шмайссера, в копировании работ которого неоднократно обвиняли Калашникова.

В этом вся суть путинизма ‒ что-то украсть и, притворяясь дурачком, гордиться тем, что оно твое, размахивая во все стороны.

Назарий Заноз, Крым.Реалии


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