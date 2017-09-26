закрыть
26 сентября 2017, вторник, 22:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимира Некляева пытались задержать в минском аэропорту

18
  • 26.09.2017, 19:57
  • 8,837
Владимир Некляев

Сотрудники погранслужбы и милиции мешали отправиться политику и его супруге на отдых.

В национальном аэропорту Минск сегодня, 26 сентября, был задержан один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, передает «Радыё Рацыя».

Около 16.30 Владимир Некляев сообщил, что его задержали в аэропорту, откуда он с женой должен был отправиться за границу.

По словам политика, сначала его задержали представители погранслужбы, затем передали милиционерам. «В милиции сказали, что претензий у них нет», - рассказал Некляев.

Примерно полчаса политик общался с сотрудниками милиции и погранслужбы, затем его отпустили. Супруги Некляевы успели на свой рейс и вылетели из Минска.


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок