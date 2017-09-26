Владимира Некляева пытались задержать в минском аэропорту

Владимира Некляева пытались задержать в минском аэропорту18
- 26.09.2017, 19:57
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Сотрудники погранслужбы и милиции мешали отправиться политику и его супруге на отдых.
В национальном аэропорту Минск сегодня, 26 сентября, был задержан один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, передает «Радыё Рацыя».
Около 16.30 Владимир Некляев сообщил, что его задержали в аэропорту, откуда он с женой должен был отправиться за границу.
По словам политика, сначала его задержали представители погранслужбы, затем передали милиционерам. «В милиции сказали, что претензий у них нет», - рассказал Некляев.
Примерно полчаса политик общался с сотрудниками милиции и погранслужбы, затем его отпустили. Супруги Некляевы успели на свой рейс и вылетели из Минска.