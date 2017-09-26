Фотофакт: Журналисты нашли белорусскую деревню со странным названием 16 26.09.2017, 20:42

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Фото: Анастасии Вереск

Самую «эгоистичную» деревню обнаружили в Витебской области.

Самую «эгоистичную» деревню Витебской области журналисты vkurier.by обнаружили, проезжая по Браславскому району. В ее названии даже две буквы «я»! Собственно, из них и состоит само название. Деревня находится на дороге между Браславом и Друей.

Трудно себе представить, чья фантазия могла подарить деревне такой указатель. То ли долго думали, как назвать, то ли совсем не мудрили. Интересней всего, наверное, местным жителям. Вот так, спросят вас «откуда?» или «где ваша дача?». Нарочно не придумаешь!